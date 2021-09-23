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TSS 2.5、多項新科技上身　第三代 Toyota Tundra 正式登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-23 18:55:40

經歷 14 年的等待，Toyota 終於公開第三代大改款 Tundra 全尺寸貨卡的詳細資訊，不僅外觀內裝悉數重新設計，同時也導入了 TSS 2.5 駕駛輔助系統，並將後懸吊改為連桿設計，加強行車質感。動力部分則有 3.5 升 V6 以及 Hybrid V6 Hybrid 兩種選項，未來在市場上將和 Ford F-150、RAM 1500、Chevrolet Silverado 等車款抗衡。

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Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Thundra TRD Pro
第三代 Tundra 外觀設計先前已曝光，採用更具粗曠感的車頭造型設計，LED 頭燈組具備線條剛硬的造型，TRD Pro 車型水箱護罩中央有斗大的 TOYOTA 字樣，正上方安裝依據美國法規設置的 3 個黃色 LED 燈組，顯見此車寬度超過 80 英吋 (約 2,032mm)。保險桿下方也設有 LED 照明燈，引擎蓋具有隆起的鈑金褶痕，結合多層次的輪拱線條設計，肌肉霸氣感相當十足。

Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra Platinum
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra Limited
第三代 Tundra 共有 3 種貨床長度選擇，分別為 5.5 呎、6.5 呎以及 8.1 呎長。而原廠表示為了加強貨床的耐用度，採用 Sheet-Molded Compound (SMC) 復合材料打造，降低鏽蝕或者凹陷的機率。貨床尾門亦經過輕量化，減輕約 20% 的重量，並且可以透過鑰匙開啟，也提供隱藏式登車踏板便利人員上下移動。拖曳表現方面，Tundra 最大拖曳重量來到 12,000 磅 (約 5,400 公斤)，相較舊款提升 17.6%，最大載重也增加了 11%，具有 1,940 磅 (約 880 公斤) 的表現。

Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
進入到車內，整體鋪陳延續外觀的肌肉感設計，並導入多項的科技配備，中控台配 8 吋或者 14 吋品牌最新一代的 Toyota Audio Multimedia 多媒體系統，官方宣稱其處理效率較上一代系統提升 5 倍，並且支援與音聲控功能，車主可藉由“嘿/嗨/你好/OK Toyota”來調整車內的功能，支援無線 Apple CarPlay 以及 Android Auto，並且可以利用 OTA 線上更新方式來更新系統。Tundra 共有兩組全新的儀表板設計，包括 12.3 吋 TFT 全數位面板或者指針搭配 4.1 吋 MID 行車資訊幕組合的儀表。除了提供車輛資訊之外，還有安全功能、導航、媒體音訊控制、越野功能和拖曳功能的介面。

底盤結構部分，第三代 Tundra 後懸吊從傳統葉片彈簧改為連桿的形式，搭配新加入的 Adaptive Variable Suspension (AVS) 自動減震筒阻尼調整系統，提供更優越行路質感。

Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
安全配備方面，Thundra 全車系標準搭載 TSS 2.5 駕駛輔助系統，包含含行人偵測的 PCS 預防碰撞輔助 (PCS with PD，不僅可以偵測前方車輛，還可以偵測低光下的行人、白天的自行車、對向而來的車輛和十字路口的行人轉彎。)、DRCC 雷達主動巡航、LDA 車道偏移警示、LTA 車道追蹤輔助、RSA 道路標誌辨識、AHB 自動遠光燈、BSM 盲點偵測以及 RCTA 後方來車警示等等，另外後座提醒也是全車系標配，該功能可以記錄後車門是否在車輛啟動後 10 分鐘內打開，車輛熄火後也會透過儀表板伴隨警示聲提醒駕駛。

Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
Toyota Tundra
在動力表現方面，Thundra 全車系共有 2 種動力選項，標準車型搭載 3.5 升雙渦輪增壓 V6 汽油引擎，另一款則是以前述引擎再加入一組電動馬達所組成的 i-Force Max Hybrid 混合動力系統，最大馬力分別為 389hp 以及 437hp，最大扭力則分別有 66.1kgm 及  80.5kgm 的表現，變速箱均配備 10 速自排。

Toyota Tundra
Toyota Tundra
Thundra 為 Toyota 在北美生產的日系全尺寸皮卡，在國內方面，Tundra 車系向來有貿易商少量引進，吸引少數喜愛美式貨卡的玩家作為休旅車使用。相信這次 Thundra 經過革新後，有了最新的科技配備加持，在休旅蔚為風潮的趨勢下，必然會吸引到貿易商注意。

Toyota Tundra
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