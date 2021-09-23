TSS 2.5、多項新科技上身　第三代 Toyota Tundra 正式登場

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Toyota Thundra TRD Pro第三代 Tundra 外觀設計先前已曝光，採用更具粗曠感的車頭造型設計，LED 頭燈組具備線條剛硬的造型，TRD Pro 車型水箱護罩中央有斗大的 TOYOTA 字樣，正上方安裝依據美國法規設置的 3 個黃色 LED 燈組，顯見此車寬度超過 80 英吋 (約 2,032mm)。保險桿下方也設有 LED 照明燈，引擎蓋具有隆起的鈑金褶痕，結合多層次的輪拱線條設計，肌肉霸氣感相當十足。
Toyota Tundra Platinum
Toyota Tundra Limited第三代 Tundra 共有 3 種貨床長度選擇，分別為 5.5 呎、6.5 呎以及 8.1 呎長。而原廠表示為了加強貨床的耐用度，採用 Sheet-Molded Compound (SMC) 復合材料打造，降低鏽蝕或者凹陷的機率。貨床尾門亦經過輕量化，減輕約 20% 的重量，並且可以透過鑰匙開啟，也提供隱藏式登車踏板便利人員上下移動。拖曳表現方面，Tundra 最大拖曳重量來到 12,000 磅 (約 5,400 公斤)，相較舊款提升 17.6%，最大載重也增加了 11%，具有 1,940 磅 (約 880 公斤) 的表現。
進入到車內，整體鋪陳延續外觀的肌肉感設計，並導入多項的科技配備，中控台配 8 吋或者 14 吋品牌最新一代的 Toyota Audio Multimedia 多媒體系統，官方宣稱其處理效率較上一代系統提升 5 倍，並且支援與音聲控功能，車主可藉由“嘿/嗨/你好/OK Toyota”來調整車內的功能，支援無線 Apple CarPlay 以及 Android Auto，並且可以利用 OTA 線上更新方式來更新系統。Tundra 共有兩組全新的儀表板設計，包括 12.3 吋 TFT 全數位面板或者指針搭配 4.1 吋 MID 行車資訊幕組合的儀表。除了提供車輛資訊之外，還有安全功能、導航、媒體音訊控制、越野功能和拖曳功能的介面。
底盤結構部分，第三代 Tundra 後懸吊從傳統葉片彈簧改為連桿的形式，搭配新加入的 Adaptive Variable Suspension (AVS) 自動減震筒阻尼調整系統，提供更優越行路質感。
安全配備方面，Thundra 全車系標準搭載 TSS 2.5 駕駛輔助系統，包含含行人偵測的 PCS 預防碰撞輔助 (PCS with PD，不僅可以偵測前方車輛，還可以偵測低光下的行人、白天的自行車、對向而來的車輛和十字路口的行人轉彎。)、DRCC 雷達主動巡航、LDA 車道偏移警示、LTA 車道追蹤輔助、RSA 道路標誌辨識、AHB 自動遠光燈、BSM 盲點偵測以及 RCTA 後方來車警示等等，另外後座提醒也是全車系標配，該功能可以記錄後車門是否在車輛啟動後 10 分鐘內打開，車輛熄火後也會透過儀表板伴隨警示聲提醒駕駛。
在動力表現方面，Thundra 全車系共有 2 種動力選項，標準車型搭載 3.5 升雙渦輪增壓 V6 汽油引擎，另一款則是以前述引擎再加入一組電動馬達所組成的 i-Force Max Hybrid 混合動力系統，最大馬力分別為 389hp 以及 437hp，最大扭力則分別有 66.1kgm 及 80.5kgm 的表現，變速箱均配備 10 速自排。
Thundra 為 Toyota 在北美生產的日系全尺寸皮卡，在國內方面，Tundra 車系向來有貿易商少量引進，吸引少數喜愛美式貨卡的玩家作為休旅車使用。相信這次 Thundra 經過革新後，有了最新的科技配備加持，在休旅蔚為風潮的趨勢下，必然會吸引到貿易商注意。