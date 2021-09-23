COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

東協市場專屬七人座　第二代 Honda BR-V 印尼登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-23 18:55:40

還記得今年 5 月登場的 Honda N7X Concept 七人座概念休旅車嗎? 當時 Honda 以線上發表方式宣布將在 8 月推出量產版車型，不過礙於疫情影響官方在近日才於印尼市場發表量產版本，正是全新第二代 BR-V。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Honda BR-V
Honda BR-V
從官方公布的照片來看，第二代 BR-V 保留概念車的設計元素，車頭採用大面積橫柵鍍鉻水箱護罩，結合了全新的 LED 頭燈組，並透過鍍鉻飾條點綴來增添豪華的氣派感受。車側延續一貫的俐落的腰線設計，而車尾則導入了倒 ㄇ 的 LED 導光條來提升視覺辨識度。

Honda BR-V
Honda BR-V
內裝方面依舊未透露，但表示將配有 4.2 吋 TFT 行車資訊幕、7 吋多媒體觸控螢幕，以及重新設計的中央扶手、多元的置物空間、椅背地圖袋、12V 電源插孔、8 組杯架、具備化妝鏡和照明燈的遮陽板等實用配備。安全性方面亦提供 Honda Sensing，以及遠端引擎啟閉、車門上鎖等功能。

Honda BR-V
Honda BR-V
動力表現上，Honda BR-V 配備 1.5L i-VTEC 汽油引擎，其最大馬力為 119 匹最大馬力，以及 145 牛頓米最大扭力 ，同時搭配 CVT 無段變速系統。BR-V 車系自 2015 年推出以來已銷售超過 255,000 輛，其中印尼市場佔了 30% 的銷量，顯見該車受到當地消費者的熱愛。第二代 BR-V 係由 Honda R&D Asia Pacific 主導開發，未來也將在印尼生產製造，主要供應東協市場，引進國內機率並不高。

Honda BR-V
Honda BR-V
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

繼續作答
金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

繼續作答
即時
推薦閱讀