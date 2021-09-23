經典越野車增添性能風味　Ford Bronco Raptor 將於 2022 年登場

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Bronco Raptor 將由 Ford Performance 部門打造，從目前釋出的畫面來看，將在車頭配置黑色蜂巢式水箱護罩，中央以近似 Ranger Raptor 及 F-150 Raptor 的 FORD 字樣取代標準 Bronco 所配置的 BRONCO 字樣，上方配置美規車型用以表彰車寬超過 80 英吋的三組橘黃色燈光。
除此之外，Bronco Raptor 在車側部分將擁有加寬的輪拱防刮護板，其餘配置目前尚未宣布，有待 Ford 陸續公開。Raptor 之名最早於 2010 年的 F-150 SVT Raptor 上見到，2019 年時也在 Ranger 上推出，隨著 Bronco 也在明年加入，將使 Raptor 陣容更為壯大。
Ford 於去年 (2020) 7 月發表全新第六代 Bronco，使這款深具歷史的美國越野車自 1996 年 6 月停產後，總算復活，發表並展開預訂約 1 年的時間在美國與加拿大便接獲超過 19 萬張訂單，經過漫長的等待於今年 6 月正式正式於美國密西根組裝廠 (Michigan Assembly Plant ) 開始量產，陸續送往全美各地 Ford 經銷商準備交車。
國內市場方面，目前福特六和並未引進 Bronco 或 Bronco Sport 車系，然而已有貿易商搶先引進實車，7Car<小七車觀點> 此前亦曾商借 Bronco Sport Badlands 進行試駕體驗，有興趣的讀者 [請按此參閱]。