新增 TrailSport 越野風格車型　小改款 2022 Honda Passport 登場

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首先在外觀部分，原廠表示 2022 Passport 的 A 柱位置前移，車頭經過重新設計，換上面積更大、更方正的水箱護罩，下方氣壩的防刮飾條較過往更為凸出，前保桿側面的通風口能夠讓空氣通往至前輪拱內部以提高空氣力學表現。車尾方面，下方換上口徑更大雙出尾管設計，後保險桿造型也與車頭相互搭配，採用大量黑色防刮飾板處理。輪圈配置部分，TrailSport 車型配備全新 18 吋造型鋁圈，而 EX-L 和 Elite 則是配備 20 吋鋁圈。
進入到座艙，車內儀錶板改用灰底搭配白色指針設計，同時腳踏空間、門把手開關處、門板置物空間和杯架都提供夜間環艙照明功能。而在 TrailSport 車型方面更分別於方向盤、門板和座椅上採用橘色對比車縫線，前排座椅頭枕則繡有 TrailSport 標誌，並配有易於清潔的防水踏墊。
安全性配備部分，2022 Passport 全車系搭載 Honda Sensing 安全駕駛輔助系統，包含 FCW 前方預防碰撞警示、CMBS 碰撞緩解剎車系統、LKAS 車道維持輔助系統、LDW 車道偏移警示、RDM 道路偏移緩解以及 ACC 主動式巡航控制系統等，其他還包括了後座提醒和後座未繫安全帶提醒功能。
動力方面，Passport 全車系均配備 3.5 升 V6 引擎，搭配 9 速手自排變速箱，最大馬力為 280 匹、最大扭力 36.2 公斤米，結合 i-VTM4 四驅系統提供四種駕駛模式選擇 (沙地、雪地、泥濘和鋪裝道路) 來對應任何路況。在 SUV 蔚為風潮之下，越來越多消費者開始注重車輛的個性化特徵與全地形的行駛表現，此次 Passport 改款方向很明顯跟著這股風氣而來，提供消費者更多元的選擇。