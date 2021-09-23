以帥勁劃破夜空　Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版 (C118) 試駕

●台灣賓士於 8/24 推出，CLA 35 4MATIC Coupé 黯夜版建議售價為新台幣 294 萬元起，CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版則為新台幣 367 萬元起，限時於今年 10~11 月間生產，總數合計 50 輛
●配備進階 AMG 空力套件及 AMG 夜色套件，其中進階 AMG 空力套件包含加大前下擾流板、後保桿外側導流片、後下定風翼及加大固定式後擾流尾翼
●AMG 夜色套件更將前保桿下擾流片及兩側分流片、側裙、後視鏡蓋、窗框、排氣尾飾管及車型銘牌等細節施以黑色處理
●全黑直瀑式水箱護罩
●後側窗及後擋風玻璃採用深色式樣
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Mercedes-Benz 自從推出 CLS 車系展現四門 Coupé 理念後，於 2012 年基於 W176 A-Class 及 W246 B-Class 的 MFA 平台推出 Concept Style Coupe 概念車而擴展至入門級距，並在 2013 年北美車展正式推出代號 C 117 的第一代 CLA，2014 年更眼伸出代號 X 117 的 Shooting Brake 獵旅版本，第二代大改款 CLA (C 118) 於 2019 年 CES 展發表，並在同年日內瓦車展推出代號 X 118 的 Shooting Brake 車型，而隸屬於 AMG 部門的 35 及 45 車系則分別於當年的紐約車展及 Goodwood Festival of Speed 發表。
國內市場方面，台灣賓士於 2013 年 6 月 5 日引進第一代 CLA，第二代則於 2019 年 8 月 1 日引進，經過約莫 2 年的銷售後，選在今年 8/24 推出 Mercedes-AMG CLA Coupé 黯夜版車型，其中 CLA 35 4MATIC Coupé 黯夜版建議售價為新台幣 294 萬元起，CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版則為新台幣 367 萬元起，限時於今年 10~11 月間生產，總數合計 50 輛。
外觀方面，CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版標準配備進階 AMG 空力套件及 AMG 夜色套件，其中進階 AMG 空力套件包含加大前下擾流板、後保桿外側導流片、後下定風翼及加大固定式後擾流尾翼，而 AMG 夜色套件更將前保桿下擾流片及兩側分流片、側裙、後視鏡蓋、窗框、排氣尾飾管及車型銘牌等細節施以黑色處理，車頭全黑直瀑式水箱護罩，後側窗及後擋風玻璃採用深色式樣，足踏 AMG 五輻雙肋式鋁合金輪圈，配胎規格為 255/35R19 的 Michelin Pilot Sport 4S，排氣管採用直徑 90mm 的雙邊雙出式樣。
黯夜版限時於今年 10~11 月間生產，總數合計 50 輛，提供消費者以高於標準 AMG 車型新台幣 18 萬元的價格來入手專屬外觀套件。
CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版的車身長寬高分別是 4,693x1,857x1,413 (mm)，軸距則為 2,729mm。
黯夜版與標準版最顯著的差異在於行李廂蓋上配置亮黑色加大固定式後擾流尾翼，取代鴨尾式擾流尾翼。此外在後保桿外側導流片、後下定風翼、管徑 90mm 排氣尾管及銘牌均施以黑色處理。
Panamericana 直瀑式水箱護罩採用全黑色塗裝。
頭燈採用標準型 LED 式樣，導光條與方向燈採用上下呼應的火炬排列，遠近燈均為低眩光式 LED 光源。
前保險桿中的加大下擾流板及鰭片均施以亮黑色烤漆。
前葉子板中的 TURBO 4MATIC+ 銘牌採用黑色烤漆，並以紅色 + 點出其配置 AMG Performance 4MATIC+ 主動式四輪驅動，支援後軸可變扭力分配功能。
黯夜版的車外後視鏡蓋採用黑色烤漆。
CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版足踏 AMG 五輻雙肋式鋁合金輪圈，配胎為 255/35R19 的 Michelin Pilot Sport 4S。
黯夜版在 B 柱後所有車窗均採用暗色處理，自車外向內不易看穿，但車內視野則保有一定的透光度。
黯夜版專屬的亮黑色加大固定式後擾流尾翼使車尾更具戰鬥氣息。
內裝方面，CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版採用鋁質飾板搭配黑色織布車內頂篷，方向盤為附有 12 點鐘方向標記的 AMG 高性能 Nappa 真皮/DINAMICA 平底跑車式，座艙內透過 64 色環景式內裝照明來營造氣氛，儀錶板與中控台間配備連貫式的雙 10.25 吋液晶螢幕，座椅採用ARTICO/DINAMICA 跑車型設計，雙前座可進行電動調整及 3 組記憶，後座乘客也享有空調出風口。
第二代 CLA 換上兩件式尾燈後，使行李廂開口加大，視覺效果也更為寬闊。
新世代 NGCC 車系的座艙採用融合科技、簡約與古典風格的座艙，AMG 車型標準採用鋁質飾板搭配黑色織布車內頂篷，並透過 64 色環景式內裝照明來營造氣氛。
10.25 吋高解析度數位儀表可透過方向盤左側觸控按鈕進行豐富的顯示方式調整，而 AMG 專屬顯示主題可幫助駕駛進一步掌握車輛運作資訊。
抬頭顯示器為 CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版的標準配備，可隨駕駛模式的切換而進行不同的顯示方式，在烈日下具備不錯的判讀性。
CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版採用 AMG 高性能 Nappa 真皮/DINAMICA 平底跑車方向盤，上方附有 12 點鐘方向標記，兩側配置換檔撥片與多功能觸控/按鈕式操作介面，下方還搭載 AMG 專屬方向盤操控按鈕，整體握感既厚實又舒適，止滑性亦佳。
方向盤又下角的旋鈕可迅速調整駕駛模式，並以圓彩色液晶螢幕顯示。
中控台上方配置與儀錶板相連的 10.25 吋高解析度觸控螢幕，內建 MBUX 介面，並支援「你好，賓士」智能聲控、Smartphone Integration 智慧型手機整合及原廠 3D 中文衛星導航，而 AMG 車型更搭載專屬的 TRACK PACE 賽道駕馭應用程式，可在行駛賽道時以每秒 10 次的頻率計算超過 80 項的車輛數據，亦可計算圈數並以綠色或紅色顯示秒差。
THERMOTRONIC 豪華型雙區恆溫空調系統為標準配備，可透過兩側撥桿或語音指令來調整溫度。
中控台與中央鞍座間配置手機無線充電裝置，可放置螢幕對角線 6 吋以下之手機。
中央鞍座前方配有手機無線充電座，也內建 2 組具備夾緊功能的置杯座，下方為 MBUX 介面採用的手寫觸控板搭配手托，兩旁整合多項行車功能及 AMG DYNAMIC SELECT 駕馭模式切換。
全景式電動天窗為 AMG 車型的標準配備，開啟後的採光幅度涵蓋後排前端，營造不錯的開闊效果。
Mercedes-AMG CLA 車系均採用 ARTICO/DINAMICA 跑車型座椅，45 S 4MATIC+ 標準採用黃色縫線，試駕車選配為紅色樣式，搭配 designo 紅色安全帶，雙前座可進行電動調整及三組記憶，座椅具備優異的包覆性與支撐性。
後座腿部空間受惠於 2,279mm 的軸距算是充裕，頭部空間則因流線的車頂造型而對身材高大者顯得壓迫。
後座乘客享有空調出風口，可調整風向及風量。
安全防護方面，第二代 CLA 標準配備代碼 23P 的智慧駕駛輔助套件，包含 DISTRONIC 智能定速測距輔助、智能轉向輔助、閃避轉向輔助、 主動防撞輔助含路口車流辨識、行人偵測及車道壅塞防撞輔助、主動盲點輔助含離車警示輔助、主動車道維持輔助及 PRE-SAFE® PLUS 主動後方安全防護，另外也具備主動停車輔助附前後雷達、後方橫向車流警示、起步限速輔助、倒車輔助攝影、PRE-SAFE® 主動安全防護音波、PRE-SAFE® 主動安全防護、駕駛注意力輔助系統及 7 具 SRS 輔助氣囊。
第二代 CLA Coupe 的行李廂標準置物容積為 460 公升，內部空間平整，開口也受惠於兩件式尾燈的設計而較前一代加大，不過門檻略高。
動力配置方面，CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版搭載以 One Man One Engine 方式組裝的 M139 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，其增壓值高達 2.1bar，於 6,750rpm 時可輸出 421hp 最大馬力，於 5,000~5,250rpm 間可輸出 500Nm 峰值扭力，搭配 AMG SPEEDSHIFT DCT 8 速雙離合器跑車自手排變速箱及 AMG Performance 4MATIC+ 四輪驅動系統 (含後軸可變扭力分配)，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4 秒完成。
智慧駕駛輔助套件為 CLA 全車系標準配備，可透過方向盤左側多功能按鈕操控。左側的 AMG 專屬方向盤操控按鈕附設彩色螢幕可調整 AMG DYNAMIC SELECT 駕駛模式切換及怠速熄火等功能。
發動 CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版，在怠速狀態下即可聽見排氣聲浪轟轟作響，入檔踩下油門上路後，可感受到起步力道相當充足，油門調校雖然線性，但猛爆的扭力輸出仍帶來強烈的貼背感，雙離合器變速箱的換檔銜接性與動力傳遞感受優異，短時間內便可攀升至所需的車速。
進入山道後，CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版在上坡路段發揮良好的爬坡性能，即便增壓值達 2.1bar 也不致產生明顯的渦輪遲滯現象，面對連續的彎道，轉向系統靈敏而精準的指向性讓駕駛更具信心，且 AMG Performance 4MATIC+ 主動式四輪驅動系統可透過後軸的 AMG 扭力分配系統內的兩組電子控制多片式離合器，自行分配前後軸的扭力輸出比例，以及左右側輪間的動力傳導，使操駕極限與樂趣均相當高。
乘駕感受方面，CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版的懸吊阻尼設定硬朗，路面資訊對於乘員或駕駛者而言均屬充足，在市區的道路行駛時若遇上坑洞或起伏易感顛簸，但在平順路況時則相當貼地，循跡性與車身跟隨性均十分出色，至於 NVH 工程方面則因性能化的取向而將不少聲浪傳入車室，但對於外界噪音的過濾達到此級距豪華車型應有水準。
CLA 車系自推出後憑藉四門 Coupe 的亮麗外型與品牌魅力，創造不錯的銷售表現，而出自 Mercedes-AMG 之手的 CLA 45 更以強悍的動力輸出掀起了一股旋風，邁入第二世代後更一舉將馬力數字突破 400hp 的水準，放眼豪華車壇也僅有國內目前未引進的 Audi RS 3 可與之匹敵，而此回限時限量供應的黯夜版車型即便售價不低，相信 50 輛的配額仍可吸引多金的熱血族群迅速入主。