以帥勁劃破夜空　Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版 (C118) 試駕

新在哪裡？

●台灣賓士於 8/24 推出，CLA 35 4MATIC Coupé 黯夜版建議售價為新台幣 294 萬元起，CLA 45 S 4MATIC+ Coupé 黯夜版則為新台幣 367 萬元起，限時於今年 10~11 月間生產，總數合計 50 輛

●配備進階 AMG 空力套件及 AMG 夜色套件，其中進階 AMG 空力套件包含加大前下擾流板、後保桿外側導流片、後下定風翼及加大固定式後擾流尾翼

●AMG 夜色套件更將前保桿下擾流片及兩側分流片、側裙、後視鏡蓋、窗框、排氣尾飾管及車型銘牌等細節施以黑色處理

●全黑直瀑式水箱護罩

●後側窗及後擋風玻璃採用深色式樣

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