澳規 Mazda BT-50 增列入門 1.9 升渦輪柴油動力

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現行販售的 Mazda BT-50 是由 Isuzu Motor Limite 以 OEM 方式提供，等同於 Isuzu D-Max 的雙生版本。 外觀上採用了 Kodo-Soul of Motion 魂動設計，斗大的水箱護罩以及狹長的頭燈組，令人有 CX-9 的視覺霸氣感。尺碼方面長寬高分別是 5,280mm × 1,870mm × 1,790mm，軸距為 3125mm。最大載重量為 1,065 公斤，拖曳能力為 3,000 公斤。
配備部分，BT-50 XS 配有 LED 頭燈、7 吋多功能觸控螢幕 (支援 Apple CarPlay 和 Android Auto )，以及倒車顯影、自動緊急剎車、盲點偵測、動態穩定控制、陡坡緩降控制、斜坡起步輔助、車道偏移警示、後方交通警示等。
另一方面，Mazda 也同步推出搭載 3.0 升柴油引擎的 BT-50 SP 特仕車型，配有大量專屬黑化套件，包括黑色水箱罩、黑色後視鏡、18 吋黑色鋁圈、深灰色側踏板、漂流木黑色皮革、黑色後車廂蓋和亮黑色防撞保桿。
皮卡路面適應力好，在澳洲受到當地消費者的歡迎，此次 Mazda BT-50 僅推出一年便重新包裝，可以見得市場競爭相當激烈，而在推出入門車型降低門檻後，相信能將產品向下延伸，滿足更多消費者需求。