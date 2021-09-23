COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

提升廂型商用車規格　Hyundai Staria-Load 澳洲登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-23 18:55:40

Hyundai 日前在澳洲市場針對現行商旅車款 Staria 推出商用版本 Staria-Load 取代原有的 iLoad (即 Starex 商用版)。據官方表示，由於 Staria 採用全新的 N3 平台打造，因此車體較過往更輕、剛性更佳，加上後固定軸懸吊、葉片彈簧設計，使得載重表現達 2,500 公斤。

我是廣告 請繼續往下閱讀
與舊款 iLoad 相比，全新的 Staria-Load 貨艙長度為 2,607mm、寬度為 1,640mm，總高度達 1,436mm，內部空間向上提升不少，同時底版高度也降低了 96mm，打開滑門空間更大，上下搬動貨物也更為便利。

雖然座艙因為載重取消大量的飾板與二、三排座椅，但在安全性配備方面 Staria-Load 依舊提供多項電子輔助科技，包括電子手剎車、後方交通路口防撞輔助、盲點防撞輔助、環景系統、智慧限速輔助、多重預防碰撞剎車、車道維持輔助/車道跟蹤輔助、前方預防碰撞輔助、停車距離顯示、安全離車警示、含 Stop & Go 功能的智慧巡航控制系統以及駕駛注意力提醒等。

動力部分，Staria-Load 配置 2.2 升 CRDi 柴油四缸渦輪增壓引擎，搭配  8 速自排變速箱，提供 174hp/3800rpm 最大馬力以及 430Nm/1500~2500rpm 最大扭力。LCV 輕型商用車在國內以俗稱小發財的平頭小貨車為主流，但在歐陸市場則是以廂型車為大宗，全新推出的 Staria-Load 不只載重表現提升，更導入多項安全輔助科技，若能維持一定的入手價格，在市場上或許會更有競爭力。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

繼續作答
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀