提升廂型商用車規格　Hyundai Staria-Load 澳洲登場

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與舊款 iLoad 相比，全新的 Staria-Load 貨艙長度為 2,607mm、寬度為 1,640mm，總高度達 1,436mm，內部空間向上提升不少，同時底版高度也降低了 96mm，打開滑門空間更大，上下搬動貨物也更為便利。
雖然座艙因為載重取消大量的飾板與二、三排座椅，但在安全性配備方面 Staria-Load 依舊提供多項電子輔助科技，包括電子手剎車、後方交通路口防撞輔助、盲點防撞輔助、環景系統、智慧限速輔助、多重預防碰撞剎車、車道維持輔助/車道跟蹤輔助、前方預防碰撞輔助、停車距離顯示、安全離車警示、含 Stop & Go 功能的智慧巡航控制系統以及駕駛注意力提醒等。
動力部分，Staria-Load 配置 2.2 升 CRDi 柴油四缸渦輪增壓引擎，搭配 8 速自排變速箱，提供 174hp/3800rpm 最大馬力以及 430Nm/1500~2500rpm 最大扭力。LCV 輕型商用車在國內以俗稱小發財的平頭小貨車為主流，但在歐陸市場則是以廂型車為大宗，全新推出的 Staria-Load 不只載重表現提升，更導入多項安全輔助科技，若能維持一定的入手價格，在市場上或許會更有競爭力。