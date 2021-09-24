建議售價 558/638 萬元起　Maserati Ghibli/Levante F Tributo 特仕車抵台登場

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Maserati F Tributo 特仕車包含 Ghibli (限量 4 輛)和 Levante (限量 8 輛)兩款車型，建議售價分別為新台幣 558 萬、638 萬元起。Maserati F Tributo 為紀念 Juan Manuel Fangio 駕駛 Maserati 250F 賽車獲得 1954 年 F1 世界冠軍所推出的特仕車型，F 代表 Fangio 的名字縮寫。在外觀部分搭載了 Maserati 250F 賽車指標性配色，其所配置的 21 吋鋁合金輪圈，Levante F Tributo 為 Anteo 黑色烤漆，Ghibli F Tributo 則為 Titano 亮黑烤漆，輪拱上方配置亮黑色專屬銘牌，C 柱上的 Saetta 廠徽施以車身同色處理。
葉子板上具有 F Tributo 專屬銘牌，並施以黑色烤漆處理。
C 柱上的 Saetta 廠徽施以車身同色處理。
刹車卡鉗和輪圈邊線皆以黃色呈現，搭配專屬輪圈 : Levante F Tributo 配備 21 吋 Anteo 輪圈，Ghibli F Tributo 則配備 21 吋 Titano 輪圈。車色部分，Maserati 提供 Rosso Tributo 紅色及 Azzurro Tributo 藍色共 2 款車色供 F Tributo Special Edition 選用，Rosso Tributo 紅色象徵義大利賽車歷史，Azzuro Tributo 藍色則象徵 Maserati 總部所在地 Modena 的市旗色彩 (藍/黃)。
內裝方面，兩款 F Tributo 車型均以黑色 Pieno Fiore 天然皮革包覆座艙，搭配適用於 Rosso Tributo 紅色外觀的紅色對比縫線，或適用於 Azzuro Tributo 藍色外觀的黃色對比縫線，展現其特殊性。中控台以及車門還可見到採用高光澤碳纖維飾板點綴，並升級搭載 15 支揚聲器的 Bowers & Wilkins 音響系統。
此外，導入國內的 Ghibli F Tributo 及 Levante F Tributo 也將 ADAS 先進駕駛輔助系統套件列入標準配備清單當中，包含 ACC 主動定速巡航、FCW Plus 進階緊急剎車輔助、ABSA 主動式盲點偵測輔助、LKA 主動式車道維持輔助，保有完整的安全防護性。
國內引進 F Tributo 車款在中控台以及車門還可見到採用高光澤碳纖維飾板點綴。
車艙空間座椅採用黑色 Pieno Fiore 頂級皮革，搭配專屬車色縫線(紅車為紅、藍色為黃)。在動力配置部分，兩款特仕車型均搭載 3.0 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，搭配 ZF 8 速手自排變速箱可發揮 350hp 最大馬力與 51.0kgm 最大扭力輸出，同時標配機械式後軸限滑差速器、Maserati Skyhook 電子可變阻尼懸吊、IVC 整合式車輛控制系統等。
Maserati 創廠百年來擁有相當豐富的賽車歷史，此次 Maserati F Tributo 特仕車型的推出讓更多世人認識品牌過去的輝煌成就，特殊的限量身分亦襯托出絕無僅有的不凡地位。
Maserati F Tributo 兩款特仕車型均搭載 3.0 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，可發揮 350hp 最大馬力與 51.0kgm 最大扭力輸出。