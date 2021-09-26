房市／西富國小替蝙蝠發聲　連三年獲獎

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西富國小護理師張素連回顧全校師生開始關注蝙蝠及生態議題的出發點，一開始是校內陸續發現3隻死亡的蝙蝠，為釐清有無狂犬病疑慮，將蝙蝠寄送至北部實驗室做檢查，最後證實與狂犬病無關，但在其胃部卻發現了殘留的農藥。校內老師推測，應是社區民眾種稻之前噴灑除草劑，才導致蝙蝠死亡。
張素連說，一開始小朋友並不覺得蝙蝠因農藥致死，有什麼需要特別關注的地方，因為孩子們總覺得蝙蝠「看起來很可怕」；但在老師引導下，小朋友開始了解蝙蝠對環境、生態系的重要性，例如牠們是植物重要的授粉者，也會吃掉有損農產的害蟲等，這才發現「原來世界上這麼需要蝙蝠！」當建立這樣的認識之後，師生進一步開始思考、討論，自己可以做哪些事情替蝙蝠及生態環境盡一份心力。
舉例來說，蝙蝠無法生存的主因是與農藥及居住環境改變有關，舉凡噴灑藥劑，或水泥建築變多，讓原本適合的棲息地消失。張素連說，針對這些問題，師生搭建「蝙蝠屋」，因此觀察到一隻剛出生的小蝙蝠，總是睜大眼睛往外看，模樣可愛；又如透過和家長訪談，藉此將蝙蝠的知識，或是減少用藥等觀念灌輸給家長。
接著，師生也開始走進社區和鄰近鄉鎮，例如透過繪製繪本《蝠來了》，並改編成舞台劇，將蝙蝠的重要性、保育的觀念以生動方式呈現，最後不但獲得全縣舞台劇競賽第三名，還前往許花東許多鄉鎮演出。2019年時，師生與親友組成單車環島團，花了12天、騎了950公里路程，途中，不僅參訪與生態相關的景點及展場，同時也將宣傳看板貼在保母車上，每當到了定點的車站、景點，更會停下來宣導保育觀念，「沿路有時爬坡、有時暴雨，但孩子們都很堅持，大家一起合作跨越每個挫折，只為了心中的使命感，希望替不會說話的蝙蝠發聲！」
張素連說，目前全校有30位學生、16位老師，一到三年級各有16堂內容深淺不同的校定課程，循序漸進讓入學的孩子都能認識蝙蝠、螢火蟲。而令她最感動的是，以前許多孩子提到家鄉，總會形容「好山好水好無聊」，現在卻會說，因為環境、水質好，「好山好水好多蝙蝠」，「對家鄉的認同感提高了，也從中獲得使命感、成就感，在一次次對外宣傳分享的過程中，大人小孩都培養了更多能力！」為了繼續將保育觀念發揚出去，學校今年的目標，是希望繼續培養孩子成為螢火蟲導覽員，未來可以取得認證，和更多社區民眾、外來遊客分享理念。