主打戶外生活風格　美規 Toyota Sienna Woodland Edition 正式上市

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Sienna Woodland Edition 在外觀部分擁有車頂行李架及置物橫桿，全車徽飾改為黑色，車身細節施以深色鍍鉻點綴，足踏 18 吋鋁合金輪圈，最低距地高較標準車型提高約 1.5 公分。
配備方面，Sienna Woodland Edition 擁有黑色運動化皮質包覆座椅搭配大地色系車縫線，音響採用 JBL 12 支揚聲器 1,200W 系統，並搭載原廠衛星導航、附 120V AC 電源插座的 1,500W 逆變器及車尾自行車架。
動力配置方面，Sienna Woodland Edition採用 2.5L Dynamic Force 直列四缸引擎搭配雙電動馬達所構成的油電四輪驅動系統，引擎輸出值為 189 hp @ 6,000 rpm、約 239Nm @ 4,400 rpm，電動馬達輸出值為 (前 180 hp、後 54 hp)，提供 243hp 的綜效輸出表現。
Sienna 車系為 Toyota 在 1997 年推出，用以接替 Previa 的北美專屬車型，國內當時即有貿易商引進，而總代理和泰汽車則在第三世代開始導入國內，最新的第四代則選在今年 3/24 推出，編成與建議售價分別是旗艦 (新台幣 222 萬元起) 及鉑金 (新台幣 279 萬元起) 共 2 款。