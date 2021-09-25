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有些個案不幸發展成為重症，需要使用呼吸器或住進加護病房，即使度過生命難關，病毒卻讓他們留下諸多後遺症，無法回到原來生活。世界衛生組織及歐美醫界，在累積眾多個案經驗後，一致建議評估這些病人多面向的復健需求，提供必要、且為團隊整合性的復健，研究也顯示復健可以有效協助他們提升整體功能以及生活品質。
對此，臺大醫院也組成專責團隊，接受急性病房住院期間的照會治療，並收治複雜個案進行住院的整合性復健，透過團隊照護、全面性評估、設定目標、進行密集復健，獲得了令人欣慰的良好成果。
客製化治療策略 提升恢復速度
在跟新冠肺炎長時間奮戰後，新冠肺炎重症個案面對多重問題，共同的是：肌肉無力、容易喘、血氧偏低、行走困難、日常生活自理困難，還有出現情緒低落或嚴重認知障礙，讓復健的挑戰度更高。
復健團隊成員透過高度專業與良好溝通，提供病人客製化的治療策略；大多病人運動時血氧偏低，需要在復健過程中隨時監控，團隊鼓勵病人進行高重複、低負荷的運動，並學習配合例行功課與自我評估身體狀況的技巧，調整活動強度。
跨科別幫忙 病患獲得全面性照顧
此外，復健團隊還充分運用影片與圖示教導，讓病人與家屬了解改善居家環境與照顧者技巧，提升自理日常生活的能力。
而胸腔科、耳鼻喉科及精神科醫師也提供必要的照會諮詢，還有社工師、營養師、心理師與出院規劃管理師協助，讓病人在住院中及出院規劃過程，都獲得全面性支持。
資料來源：健康醫療網 新冠肺炎重症留後遺症？ 臺大醫院專業團隊伴走過生命幽谷
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