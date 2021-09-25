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這幾名患者都是因停用抗血小板藥物，導致心臟冠狀動脈支架內急性血栓，所幸經緊急進行心導管手術後，才撿回一命。潘泓智主任表示，在疫情影響下，若民眾有胸悶、氣喘、心悸、下肢水腫等心臟疾病常見症狀，很可能因疾病初期症狀不嚴重而不願意就醫，若拖至症狀無法忍受才就醫，可能都已經錯過黃金治療期，且處於危險情況。
心血管疾病患者自行停藥 嚴重恐危及生命
潘泓智主任提及，心血管疾病患者不可擅自停藥，像若擅自停抗血小板藥物，可能併發急性心肌梗塞；若停用心臟衰竭藥物，則可能會出現肺積水呼吸衰竭等風險；停用降血壓藥，嚴重甚至可能引發腦出血或主動派剝離，尤其若已經放置心臟冠狀動脈支架的患者更不可擅自停藥，避免心肌梗塞的發生。
減藥或停藥前應與醫師討論 善用視訊門診保健康
面對新冠肺炎疫情衝擊，影響所有人的日常生活，但年長者、三高慢性病患更不能掉以輕心，尤其若為心血管疾病患者千萬別擅自停藥，否則可能帶來不可忽視的生命風險。潘泓智主任表示，患者要減藥甚至停藥前，務必先與醫師討論，也可善用醫院的視訊門診或電話門診，保護自己健康安全，平時若發生類似心血管疾病常見症狀也別輕忽，必要時仍得儘快就醫。
資料來源：健康醫療網 心臟疾病患憂疫情不敢回診？ 醫師警告：恐誘發心肌梗塞
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