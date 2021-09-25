【車勢星聞】影／陳柏霖合體桂綸鎂開Volvo V60旅行，私下開車一定要導航

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陳柏霖、桂綸鎂兩人在Volvo V60廣告中展開一段公路私密旅行，過程中無論聊天、拍照，甚至不說話時彼此眼神交換，就像老朋友般見面般熟稔，心神領會一切都在不言中的默契，彼此友情好到爆表無法定義；其中設定一段在車子上討論某個話題起爭執而吵架的戲，竟是兩人認識至今「第一次」吵架，拍完之後讓兩人對於這個段落特別感到奇妙，桂綸鎂表示：「這場在車裡吵架的戲讓我很難忘，因為先前在拍《藍色大門》時我們最大的『爭執』也只不過是在體育館互推對方的身體，但印象中從我認識他到現在，不管是戲劇裡或者是生活狀態裡，我們彼此從來沒有用生氣的狀態大聲地跟對方說話，所以這樣的拍攝對於在我們的關係裡來說，是比較震撼的一幕。」陳柏霖則笑說：「對於我們來說，這樣情緒激昂的戲感覺很超現實！」
談到對車子的看法，平常生活穿梭在都市於戶外、喜歡開車到處趴趴走的陳柏霖正是旅行車愛好一族，既能滿足自己需求又舒適安全，完全符合他心目中的愛車典範。愛開車到處旅行的陳柏霖更透露過去最難忘的一次經驗是從那米比亞開車到開普敦的一段路程，難忘沿途美景的他表示：「我真的見到了無法用言語、照片或影片來形容的美景及動植物，我最常跟朋友形容說『那裡什麼都沒有，但卻又好像什麼都有了！』被問到自己駕車不為人知的習慣，陳柏霖笑說：「一定要導航，就算是要去多熟悉的地方也要開導航，因為那是我自己開車的一種步驟，也是一種儀式感！」