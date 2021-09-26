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陳女士當時就診檢查時，不僅關節變形嚴重、大腿及小腿萎縮，且腳掌嚴重內翻，同時合併垂與高弓足的狀況。羅東博愛醫院王秋猛醫師說明，患者一度心灰意冷請求幫她截肢，但一旦截肢，不僅無法裝義肢，後半生也可能面臨無法行走的結果，因此決定採以含括4項術式的骨矯正手術進行治療。
4項術式的骨矯正手術 術後三個月順利正常行走
王秋猛醫師提及，透過改良1930年代Lambrinudi醫師的關節融合手術，搭配脛後肌截斷手術來矯正患者腳掌內翻的狀況，再透過跟腱延長手術與足底筋膜切開術，幫助患者腳掌能順利著地且平放，手術長達四小時終於順利完成，術後三個月已能正常行走，且再次回診時，患者也揮別看診時的陰鬱，還買了好看的平底鞋，對手術成果深表滿意。
面對神經肌肉病變別放棄 積極治療有機會可步行
歐美地區小兒麻痺症近20年已根絕，台灣也於2000年由世界衛生組織公告為小兒麻痺根除地區，近期幾乎沒有相關文獻可循。王秋猛醫師呼籲，除了小兒麻痺症，包括中風、腫瘤或受傷等因素都可能埋下神經肌肉病變的危險因子，但隨著醫療技術進步，治療上大多能透過手術的方式提高恢復步行的機會，因此有相關困擾的民眾千萬別放棄治療機會。
資料來源：健康醫療網 小兒麻痺關節變形求截肢 「骨矯正手術」助腳踏實地
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