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小兒麻痺關節變形求截肢　「骨矯正手術」助腳踏實地

小兒麻痺關節變形求截肢　「骨矯正手術」助腳踏實地
小兒麻痺關節變形求截肢　「骨矯正手術」助腳踏實地

健康醫療網

2021-09-26 09:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】大腿萎縮的小兒麻痺患者也有可能擁有「腳踏實地」的一天！一名54歲陳女士飽受小兒麻痺症將近50年，不僅右側大腿至腳踝長年關節變形、肌肉萎縮導致無法穿鞋，近半年來更因導致走路時患側疼痛、無法行走，直到赴羅東博愛醫院接受診斷後，接受骨矯正手術，終於讓她正常步行，還能穿上漂亮的平底鞋，有如重獲新生。

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患者一度請求截肢　矯正手術治療重獲新生

陳女士當時就診檢查時，不僅關節變形嚴重、大腿及小腿萎縮，且腳掌嚴重內翻，同時合併垂與高弓足的狀況。羅東博愛醫院王秋猛醫師說明，患者一度心灰意冷請求幫她截肢，但一旦截肢，不僅無法裝義肢，後半生也可能面臨無法行走的結果，因此決定採以含括4項術式的骨矯正手術進行治療。

4項術式的骨矯正手術　術後三個月順利正常行走

王秋猛醫師提及，透過改良1930年代Lambrinudi醫師的關節融合手術，搭配脛後肌截斷手術來矯正患者腳掌內翻的狀況，再透過跟腱延長手術與足底筋膜切開術，幫助患者腳掌能順利著地且平放，手術長達四小時終於順利完成，術後三個月已能正常行走，且再次回診時，患者也揮別看診時的陰鬱，還買了好看的平底鞋，對手術成果深表滿意。

面對神經肌肉病變別放棄　積極治療有機會可步行

歐美地區小兒麻痺症近20年已根絕，台灣也於2000年由世界衛生組織公告為小兒麻痺根除地區，近期幾乎沒有相關文獻可循。王秋猛醫師呼籲，除了小兒麻痺症，包括中風、腫瘤或受傷等因素都可能埋下神經肌肉病變的危險因子，但隨著醫療技術進步，治療上大多能透過手術的方式提高恢復步行的機會，因此有相關困擾的民眾千萬別放棄治療機會。



資料來源：健康醫療網 小兒麻痺關節變形求截肢　「骨矯正手術」助腳踏實地

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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