Toyota Corolla Cross No.028 ---- 恰好的車身尺碼，都會行駛、停車都方便

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首先在停車方面，Toyota Corolla Cross 車長為 4,460mm、車寬達 1,825mm，面對一般公設長 5~6 公尺、寬 2~2.5 公尺的小型車停車位，以不到 4.5 米的車身來說無論是要路邊停車或倒車入庫時都算是輕鬆，更不用說在風景區遇到劃位更大的停車格了。只不過乘坐點相較先前長測過的 Altis、Focus、Sentra 等房車要來的高，以駕駛者角度看出去車輛周圍的死角較大，車輛右前方的部位與車尾高度要多稍加留意，不過好在車上有環景、倒車雷達的輔助，停車的壓力自然小了不少。
Toyota Corolla Cross 面對一般公設停車格相當輕鬆，更不用說在風景區遇到劃位更大的停車格了。
另外在日常使用方面，Toyota Corolla Cross 其恰好的尺碼在都會遊走擁有不錯的靈活性，乘坐點高的優勢也帶來更寬闊的視野，同時超過 1.6m 的車高對比前述車款只有 1.4m 出頭的高度，車室壓迫感自然降低許多，這點在長途駕駛時感受上最為明顯。而在後行李廂空間部分，Corolla Cross 的 487 公升單從數據上沒有太大優勢，且高度甚至更高，但若是放置大型物品，單廂式的設計就顯得相當彈性。
休旅車死角較大，若是搭配環景、倒車雷達的輔助，停車壓力自然小了不少。
整體來說，Toyota Corolla Cross 有著如一般房車相同的行駛路感，加上寬闊的行駛視野以及舒適的懸吊設定，若是從傳統房車切換到休旅車，相信很快就能夠上手。而多變化的車室空間，面對少子化現象和都會行駛使用，其實已經能夠滿足日常大部分的需求，也難怪 Corolla Cross 會如此熱賣了。
Corolla Cross 487 公升的行李廂空間單從數據上沒有太大優勢，且高度甚至更高，但若是放置大型物品，單廂式的設計就顯得相當彈性。
本週使用方面，Corolla Cross 同樣作為編輯部的公務車使用，並在一次公務當中進行從台北市區至南投往返，且在行駛高速公路前先行加滿 5.62 公升 98 無鉛汽油，第一次油耗表現在市區行駛 40.2 公里後約有 7.15km/L 的表現；第二次油耗則為純高速公路行駛，累積 408 公里後再度添加 26.21 公升 92 無鉛汽油，平均表現約油 15.6km/L。
本周第一次油耗表現在市區行駛 40.2 公里後約有 7.15km/L 的表現。
第二次油耗則為純高速公路行駛，累積 408 公里後再度添加 26.21 公升 92 無鉛汽油，平均表現約油 15.6km/L。