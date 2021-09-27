COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

車重僅 440 公斤　Caterham Seven 170 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-27 11:55:40



我是廣告 請繼續往下閱讀
Caterham 近日推出 Seven 170，以 440 公斤的車重成為該廠量產車最輕者，英國市場建議售價 22,990 英鎊起 (約合新台幣 87 萬元起)。

Seven 170 提供訴求街道用途的 S Pack 及訴求賽道用途的 R Pack 供消費者選擇，其中 S Pack 配備道路版避震器及 14 吋 Juno 銀色鋁合金輪圈搭配 Avon ZT7 輪胎，也用有前擋風玻璃、LED 尾燈組、軟質後飾板及黑色皮質座椅。

左右分別是 R Pack，中央為 S Pack。
R Pack 則取消前擋風玻璃，配置運動版避震器、限滑差速器、輕量化飛輪、碳纖維儀錶台、四點式安全帶、賽車版防滾架、賽車座椅、換檔指示燈、14 吋 Juno 黑色鋁合金輪圈及 Avon ZT7 輪胎。

動力配置方面，Seven 170 採用來自 Suzuki 的 660cc 直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 5 速手排變速箱，於 6,500rpm 時可輸出 84nhp 最大馬力，於 4,000~4,500rpm 間可輸出 116Nm 峰值扭力，馬力重量比達到每公噸 170bhp，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.9 秒完成，極速約為 169km/h。

尺碼方面，Seven 170 的車身長寬高為 3,180x1,470x1,090 (mm)，方向盤左右死點為 1.93 圈，制動方面採用前後實心碟搭配雙活塞煞車卡鉗。Caterham 自 1973 年創立以來即以 Lotus Seven 為基礎推出一系列輕量化跑車，如今將車重降低至 440 公斤之譜，相信可滿足喜愛此種駕馭樂趣的消費者需求。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀