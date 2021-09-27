車重僅 440 公斤　Caterham Seven 170 登場

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Seven 170 提供訴求街道用途的 S Pack 及訴求賽道用途的 R Pack 供消費者選擇，其中 S Pack 配備道路版避震器及 14 吋 Juno 銀色鋁合金輪圈搭配 Avon ZT7 輪胎，也用有前擋風玻璃、LED 尾燈組、軟質後飾板及黑色皮質座椅。
左右分別是 R Pack，中央為 S Pack。R Pack 則取消前擋風玻璃，配置運動版避震器、限滑差速器、輕量化飛輪、碳纖維儀錶台、四點式安全帶、賽車版防滾架、賽車座椅、換檔指示燈、14 吋 Juno 黑色鋁合金輪圈及 Avon ZT7 輪胎。
動力配置方面，Seven 170 採用來自 Suzuki 的 660cc 直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 5 速手排變速箱，於 6,500rpm 時可輸出 84nhp 最大馬力，於 4,000~4,500rpm 間可輸出 116Nm 峰值扭力，馬力重量比達到每公噸 170bhp，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.9 秒完成，極速約為 169km/h。
尺碼方面，Seven 170 的車身長寬高為 3,180x1,470x1,090 (mm)，方向盤左右死點為 1.93 圈，制動方面採用前後實心碟搭配雙活塞煞車卡鉗。Caterham 自 1973 年創立以來即以 Lotus Seven 為基礎推出一系列輕量化跑車，如今將車重降低至 440 公斤之譜，相信可滿足喜愛此種駕馭樂趣的消費者需求。