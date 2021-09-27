再不加速就提醒你　高公局國慶連假將啟動雪隧內側車道慢速車示警系統

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高公局今年國慶連假 10/8 起將於國道 5 號雪山隧道北向約 18-19K(彎道段)、20-21K(直線段) 及 26-27K (入口段)等 3 處內側車道啟用慢速車示警系統。高公局表示，國道 5 號雪山隧道最早於 110 年元旦假期試辦慢速車示警系統，第 1 階段於國道 5 號雪山隧道北向約 18-19K(彎道段)、20-21K(直線段) 及 26-27K (入口段)等 3 處外側車道啟用慢速車示警系統。第 2 階段則訂今年國慶連假 10/8 起於前揭地點附近之內側車道增加 3 處示警系統，當偵測到車速低於 65 公里/小時，與前車間距超過 100 公尺的慢速小型車，將利用下游之資訊可變標誌顯示該車輛部分車號，提醒該部車輛駕駛加速行駛。
高公局測得之慢速車主要分布地點在 18-19K 及 20-21K 等 2 處，約佔慢速車的 88~92%，主要集中於壅塞時段，平日為下午至傍晚、連續假期或周休則從中午至晚間。據收集數據顯示，高公局測得之慢速車周日每日約 610-680 輛(較平常日增加 2 倍)、平常日則約 280-360 輛、連續假期約 1000-1800 輛(較平常日增加 4.3 倍)，慢速車輛次佔整體車流比例平日約 0.75 %、週日約 1.17 %、連假約 3.34%；同時慢速車主要分布地點在 18-19K 及 20-21K 等 2 處，約佔慢速車的 88~92%，主要集中於壅塞時段，平日為下午至傍晚、連續假期或周休則從中午至晚間；慢速車與前車間距大多落在 100-120 公尺(約佔 42%)間，車速大多落在時速 61-65 公里/小時(約佔 41%)。第 1 階段實施後，周日下午尖峰時段，外側車道平均車速從 34 公里/小時，提升為 38 公里/小時，增加 4 公里/小時(+10.5%)。
高公局也提醒，雪山隧道最低速限 70 公里/小時，小型車 (大客車)需保持 50(100)公尺以上之行車安全間距，塞車時仍須保持 20 公尺間距。另該慢速車示警系統不作執法取締，在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限行駛之車輛，則將違反「高速公路及快速公路交通管制規則」第 5 條規定，若遭國道公路警察局取締，將依「道路交通管理處罰條例」第 33 條第 1 項第 1 款，處以新臺幣 3,000~6,000 元罰鍰。車流量大必然會造成交通壅塞的現象，若更多駕駛能夠在安全不超速原則下儘量提高車速，或許有助於紓解車流。