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更新歐洲輕型商用車產品線　全新 Nissan Townstar 正式發表

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-27 18:55:40



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Nissan 今日 9/27 針對歐洲市場的輕型商用車產品線進行更新，推出全新的 Townstar 來接替 NV200 車系，原有 NV300 車系改名為 Primaster，NV400 則改為 Interstar。

全新 Townstar 採用 CMF-C 模組化平台打造，與先前推出的 Mercedes-Benz Citan 及 Renault Kangoo 為雙生車型，提供汽油與純電動力選擇，其中汽油動力採用符合 Euro 6d-Full 排放規範的 1.3 升引擎，可輸出 130hp 最大馬力及 240Nm 峰值扭力，至於電動版本則採用最大輸出 122hp、最大扭力 245Nm 的電動馬達搭配 44kWh 電池，最大續航里程為 285 公里，支援 75kW DC CCS 快速充電，自 0% 充至 80% 電量約需 42 分鐘。

酬載機能方面，Townstar 貨車版採用對開式尾門，擁有最高 3.9 立方公尺的貨艙空間，最大載重為 800 公斤，最高拖曳能力達到 1,500 公斤。客貨車版本採用上掀式尾門，最大置物空間達到 775 公升。

配備方面，Townstar 在外觀部分擁有該廠在歐洲首度導入的新式廠徽、LED 頭燈、加寬版 V-Motion 水箱罩及車頂架 (客貨車專屬) ，車內配置 10 吋數位儀錶板及 8 吋多媒體觸控主機，安全方面導入 ProPILOT 半自動駕駛輔助系統。

Nissan 在歐洲市場推出 Nissan NEXT 轉型計畫，將輕型商用車產品全面革新，使 Renault-Nissan-Mitsubishi 聯盟在當地的競爭力更為提昇。國內市場方面，目前總代理裕隆日產並未導入商用車系販售。

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