粗曠越野露營風 Nissan 推出 NISMO Off-Road Parts 風格套件

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這次新推出的 NISMO Off Road parts 套件包括 NISMO Off Road 4 吋探照燈、NISMO Off Road 貨床架、NISMO Off Road 車頂帳篷和 NISMO Off Road Performance Exhaust 運動側排尾管。在底盤方面也提供了 NISMO Off Road 升舉套件，搭配NISMO Off Road Bumper 鐵製保桿、NISMO Off Road Lighting 探照霧燈和 NISMO Off Road AXIS Wheels 輪圈來增添越野行駛表現。
值得一提的是，新推出的 NISMO Off Road 車頂帳篷長約 2.4 米、寬 1.4 米，中央處最高達到約 1.3 米，可輕鬆容納兩名成人，且可以透過最長達 2.1 米的可調式鋁梯進行上下移動，整體便利性相當十足。
Nissan 表示 NISMO Off Road parts 可用於 2022 Frontier、2005-2021 Frontier、2005-2015 Xterra 和 2005-2012 Pathfinder 等車款，將針對車種提供不同的底座來安裝。隨著 SUV、皮卡的盛行，越來越多消費者開始追求戶外休閒的娛樂，同時車輛的配件也成為彰顯個人品味的象徵之一，這次 Nissan 運用 NISMO 運動化的形象推出 SUV、皮卡專用的套件，有望進一步提升旗下車款的魅力。