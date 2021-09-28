全新設計語彙的跨界跑旅　Ford Evos 正式於中國大陸展開預售

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外觀方面，Evos 運用去年 (2020) 推出的「勢能美學」設計理念，由 Ford 中國產品中心主導開發，車頭採用分離式 LED 燈組，搭配上方內建橫置 LED 導光條的八角型水箱護罩，內部格柵採用鱗甲造型，下氣壩面積相當寬廣，運用車身同色烤漆搭配亮黑色飾條呈現運動感，車頂弧線圓滑，車側鈑件運用明顯肩線及曲面勾勒，門把採用隱藏式設計，足踏銀黑雙色切削鋁合金輪圈，運動版及 ST-Line 的煞車卡鉗施以紅色烤漆，首發限量版則為橘色，車尾配置環型 LED 導光燈組，EVOS 車型銘牌比照新世代 Ford 車款橫列於行李廂蓋中央。尺碼部分，Evos 的車身長寬高分別是 4,920x1,920x1,600 (mm)，軸距則為 2,945mm。
內裝方面，Evos 採用環抱式座艙，前座配置整體寬度超過 110 公分的 12.3 吋及 27 吋 4K 寬螢幕，內建 SYNC+ 2.0 系統及 Ford 最新世代 UI 設計，搭配 FNV 智慧全網架構來達成 OTA 線上更新，全車 95% 以上模組均可支援，並導入百度 AI 技術及 Ford 首款 VPA 虛擬智慧助手。配備部分依等級配置 7 色氣氛燈、B&O 音響、Ford Co-Pilot360 系統、BlueCruise 自動駕駛輔助及 V2I 車聯網系統等。
動力配置方面，Evos 採用 EcoBoost245 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 8 速手自排變速箱，於 5,500rpm 時可輸出約 235hp 最大馬力，於 2,500~3,750rpm 間可輸出 376Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.6 秒完成，平均油耗約為 13.33km/L。
Evos 為「福特中國 2.0」品牌策略下的第一款全球戰略車型，不僅率先採用甫於去年發表的「勢能美學」設計理念，也將品牌最新科技導入，未來的發展值得關注。