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中秋狂吃燒烤腹痛怎辦？　急診醫籲「危險症狀」快就醫

中秋狂吃燒烤腹痛怎辦？　急診醫籲「危險症狀」快就醫
中秋狂吃燒烤腹痛怎辦？　急診醫籲「危險症狀」快就醫

健康醫療網

2021-09-28 18:31:00

中秋連假碰上新冠肺炎疫情，雖各縣市陸續宣布禁止戶外烤肉禁令，但為了應景過節，不少民眾仍選擇居家燒烤或在燒烤店內用，不過要注意在享受美食的同時，也要注意食安問題！台北慈濟醫院急診部陳祖儀醫師指出，過去中秋連假期間，最常遇上腹痛、腹脹、上吐下瀉等症狀的腸道急症患者來掛急診，因此大家在享用燒烤時，更要落實飲食衛生。

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食材洗淨注意新鮮度　避免將細菌吃下肚

究竟該如何安心享用燒烤呢？陳祖儀醫師說明，首先燒烤前一定要落實手部衛生，其次在處理食材上，除了要確實洗淨，也要注意食物新鮮，尤其若發現食材出現黏滑感或散發腐敗味道等情況，就表示已不新鮮，應避免繼續食用，第三則是生食和熟食的餐具必須分開使用，避免交互使用，造成汙染。

燒烤高油又高鈉　食用時應適量即可

最後則是避免生食，應將食物徹底烤熟，且儘早食用完畢較佳。陳祖儀醫師解釋，雖然過節開心，但因燒烤屬於高油高鈉的飲食，應適量即可，尤其若有三高者更要注意，避免暴飲暴食，以防誘發併發症，也能避免因過量飲食導致嚴重嘔吐造成食道破裂，尤其天氣較熱，若不小心將不新鮮的食材吃下肚，也可能導致急性腸胃炎。

中秋假期落實防疫措施　開心享受假期

雖然腸胃炎在正常情況下，只要多休息就能逐漸好轉，但若是出現劇烈腹痛、頻繁嘔吐及腹瀉，甚至胸悶、呼吸困難等情況，就應盡快就醫，尤其長者或幼童有可能因拉肚子或嘔吐引發脫水、意識模糊等情況，不得輕忽嚴重性。陳祖儀醫師呼籲，疫情尚未明朗，中秋連續假期民眾仍得持續落實防疫措施，避免成為防疫破口。

台北慈濟醫院急診部陳祖儀醫師看診。



資料來源：健康醫療網 中秋狂吃燒烤腹痛怎辦？　急診醫籲「危險症狀」快就醫

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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