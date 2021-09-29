首度提供旅行車　全新 BMW M3 Touring 偽裝車曝光

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從目前公布的圖片來看，M3 Touring 具備相當外擴的後葉子板，後保險桿內整合雙邊雙出排氣尾管與大型擴散器，反光片採用直立設計並坐落於保險桿外側，排氣管採用雙邊雙出設定，視覺效果頗為霸氣。
動力配置方面，M3 Touring 應與房車版本同樣採用 M TwinPower Turbo 3.0 升直列 6 缸渦輪增壓汽油引擎，具備 510hp 最大馬力及 650Nm 峰值扭力，搭配含 Drivelogic 換檔邏輯的 M Steptronic 8 速變速箱及後輪驅動，目前 M3 Touring 的能源與排放表現已由原廠公布，平均油耗約為 9.71km/L，行駛每公里平均排放 235 公克的二氧化碳。
過去 BMW M3 車系並未提供旅行車版本，僅有雙門 Coupe、雙門敞蓬及四門房車共 3 種車體形式，不過在 E46 世代曾試做過 Touring 但未正式販售。然而 BMW M 高性能車款過去也曾推出過旅行車型，分別是 1992 年登場的 E34 M5 Touring 及 2007 年登場的 E61 M5 Touring。未來 M3 Touring 加入後，將可與 Audi RS 4 Avant 及 Mercedes-AMG C 63 Estate 等高性能旅行車展開一番精采激戰，7Car<小七車觀點> 將會持續追蹤最新消息。