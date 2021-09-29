回歸五門斜背樣式　新一代 Acura Integra 車尾照曝光 !

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而在釋出車頭局部照片後，Acura 官方日前再度公開車尾局部照片，顯示出全新一代 Integra 將回歸五門斜背樣式的設定，同時大面積的後擋風玻璃更加傾斜，且從側窗設計表現來看應延續無窗框的設計，再搭配全車的銳利線條、前/後倒勾狀的 LED 燈組來增強整體的侵略運動風格。
Acura 副總裁 Jon Ikeda 先前指出，全新 Integra 將保有原始強調的駕馭樂趣，充分展現 Precision Crafted Performance 的品牌精神，因此外觀上除了具備家族新世代特徵外，亦有專屬的車型字體，以對角布局的方式落在左前大燈與右後尾燈下方。
Integra 車系為 Acura 在 1986 年 3 月 27 日登場時，最早推出的 2 款車型之一，另一款為 Legend。Integra 發表後，產地維持在日本鈴鹿，在北美歷經 5 個世代的發展，最終於 2006 年停產走入歷史。目前在國內可以見到的 Integra 多半是貿易商或者車主自辦進口引進。
Acura Integra 早期提供三門與五門掀背，以及四門房車版本。新一代車型是否延續房車設定，或者會隨著時代潮流推出 Coupe 風格的運動休旅車，目前都還尚明朗。
另外值得觀察的是 Acura Integra 早期提供三門與五門掀背，以及四門房車版本，不過新一代車型是否延續房車設定，或者會隨著時代潮流推出 Coupe 風格的運動休旅車，官方所提供的照片也巧妙隱藏重要的判斷部位，整體相當耐人尋味。