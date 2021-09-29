Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固提昇至最長 15 年

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台灣保時捷售後處長 Trevor Baseggio 包勝傑宣布 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固正式升級。Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固最早於 2019 年 6 月 4 日在國內推出，當時以最長 10 年的認證保固方案創造原廠認證保固的新標準，如今進一步擴大至 15 年，且自保時捷中心購買之保時捷認證中古車 (Porsche Approved Pre-owned Car) 亦適用於此服務。
除此之外，原先的 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固提供車主 12 個月或 24 個月兩種選項，可作為新車保固過後的延長保固或獨立保固，如今進一步提供全新的 36 個月合約方案，賦予車主更多選擇性。
Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固的內容，包括涵蓋所有零組件維修，包含零件費用與工時費用、全球保固適用於任何提供此服務之市場、適用於所有授權的保時捷中心、提供 12 個月、24 個月，或 36 個月的彈性方案、不需支付額外費用、無里程數之限制、保固期限最長可涵蓋至車齡第十五年、堅持使用保時捷原廠零件、直接了當提供服務、出售時可完全轉讓及包含保時捷道路救援服務。
購買 Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固的車輛，必須為一般道路用之量產車型，不包括 918 Spyder 或非一般道路用之量產車型，且購買時之車齡不得超過 14 年，該車自新車交付日起之里程數不得超過 20 萬公里或 12.5 萬英哩，還需通過全車 111 項檢查。
台灣保時捷指出，所有 Porsche 生產的車輛中迄今仍有超過 2/3 在路上奔馳，象徵車輛品質與車主們的熱愛。台灣保時捷售後處長 Trevor Baseggio 指出，Porsche Approved Warranty 保時捷認證保固服務不僅渴提供車主長達 15 年安然無虞的享受，更可提昇 Porsche 的市場價值。