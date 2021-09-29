新台幣 206 萬元起　小改款 Jaguar E-Pace 正式在台上市

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外觀方面，小改款 E-Pace 在車頭換上空氣力學強化的前保險桿，水箱罩加入與先前登場的 F-Pace 小改款車型相仿的格柵設計，燈組內部 LED 導光條重新排列，R-Dynamic SE 升級雙 J 型高階 LED 頭燈組，還可選配 ADB 自動遠光調適功能保險桿下護板也微幅修正，至於車側及車尾造型並未進行調整，尾燈配備動態方向燈機能，雙車型標配 R-Dynamic 套件。
內裝方面，小改款 E-Pace 導入新款 11.4 吋觸控螢幕，內部搭載 Pivi Pro 資訊娛樂系統，螢幕可視面積較上一代提昇 48%，且約 90% 的操作指令可於兩次點擊內完成，還支援 2 組藍芽裝置連結，也具備有線連結 Apple CarPlay/Android Auto，其車載系統採用 EVA 2.0 架構，支援 SOTA 無線軟體更新。配備部分擁有 ClearSight 電子車內後視鏡、電動 12 向粒面皮革包覆跑車座椅，可選配 16 向電動調整含記憶功能的溫莎皮革跑車座椅，以及固定式全景天窗。R-Dynamic SE 車型升級手機無線充電、可調式車室氛圍燈及 Meridian 音響系統。酬載機能方面，小改款 E-Pace 的標準行李廂置物空間為 494 公升，後座椅背可進行 40:20:40 分離傾倒。
安全防護方面，小改款 E-Pace 標準配備 ACC 主動式定速巡航含車流排隊、AEB 自動煞車輔助系統、BSA 盲點輔助系統、DSC 循跡動態穩定控制系統、LKA 車道維持輔助系統、TPMS 胎壓偵測系統、駕駛注意力監控系統、後方車流警示及後方碰撞預警輔助系統等等。
動力配置方面，小改款 E-Pace 採用 Ingenium 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配首次搭載的 MHEV 48V 輕油電混合動力系統，於 P200 車型可輸出 200ps 最大馬力及 320Nm 峰值扭力，於 P250 車型則可輸出 249ps 最大馬力及 365Nm 峰值扭力，搭配 JaguarDrive Selector 9 速手自排變速系統與智慧型四輪傳動系統。
底盤方面，小改款 E-Pace 採用全新的 PTA (Premium Transverse Architecture) 底盤，透過高壓鍛造鋁合金技術強化車身剛性並加強避震座剛性，也配置 TVbB 煞車控制扭力轉換系統，還可選配 Adaptive Dynamics 主動動態控制系統來升級電子避震器。
Jaguar 在 2016 年時推出品牌首款 SUV 作品 F-Pace，隨後又在 2017 年推出第二款定位較低的 SUV 作品 E-Pace，輔以 2018 年登場的純電作品 I-Pace，使 SUV 產品線完整建構，強化品牌的競爭力。