新台幣 169.9 萬起/豪華版單一等級 Lexus UX 300e 正式登台

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Lexus UX 300e 最早於 2019 年廣州車展亮相，外觀方面與燃油版本 UX 車系並無顯著差異，透過主動式進氣格柵、專屬 17 吋輪圈、車尾車型銘牌、後門 ELECTRIC 字樣及後葉子板的充電孔展現電動車身分。配備部分，搭載 LED 遠近光頭燈(含自動水平調整) 、LED 日行燈、LC 式樣線傳排擋桿、前座加熱/通風功能、後座/方向盤加熱功能等。
動力表現上，UX 300e 採用永磁同步馬達驅動前輪，最大馬力 204ps，峰值扭力 30.6kgm，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 7.5 秒可完成，極速為 160km/h，搭配 54.35kWh 容量 (288-cell) 的鋰電池模組之下，在 NEDC 測試條件之下的最高續航里程為 400 公里。透過 32A AC 充電樁充電約需 6.5 小時可自 0% 電量充至 100% 電量；透過 125A DC 快速充電約需 50 分鐘可自 0% 電量充電至 75% 電量。
至於在充電設施方面，和泰汽車將在年底前自建 6 個 DC 直流快充站點，並將與華城電機合作，預計年底前可達到 150 個 Evalue 站點，當中也會有 23 個 DC 直流快充站。
UX 300e 上市後將鎖定 Tesla Model 3、Hyundai Kona Electric、Nissan Leaf 等價格位於 200 萬以下的電動車款。而 Lexus 是否能以 UX 300e 延續節油電車款成為新能源指標的形象，後續市場接受度值得期待。