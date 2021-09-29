COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

三一東林推出 Brabus Classic 六星級整新工藝　亞洲首輛作品 Mercedes-Benz 280 S (W1

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-29 15:55:40

三一東林科技今日 9/29 下午選在台北展間舉辦「亞洲首發 BRABUS Classic 六星級整新工藝媒體鑑賞拍攝會」，將首輛作品 1971 Mercedes-Benz 280 S (W108) 亮相。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此輛 280 S 為國內知名建築企業家蒐藏，委由三一東林交由 Brabus Classic 進行整新，為亞洲首輛，該廠破例派出原廠技師來台檢視，並在德國費時近 1 年由 15 人團隊手工整新，完成後經德國權威骨董車專業協會 (Classic Data) 鑑價，行情達到約 50 萬歐元，引進國內價值約新台幣 2 千萬元。

Brabus Classic 六星級整新工藝是針對 Mercedes-Benz 經典車款，藉由研發經驗與熱愛，費時數千小時來精心修復的服務，車輛抵達後將完全拆解，由技師仔細檢查和分類索引，並更換各種耗材及磨損零組件，可修復之零件予以修復，無法修復則報廢並換上來自原廠的全新品，再重新鎖附所有螺絲，主要零件之零件編號與當年出廠完全相同，所有標準配備與細節均遵循 Mercedes-Benz 原廠規範。

在車漆處理方面，Brabus Classic 六星級整新工藝以化學方式去除原本車漆，並採用現代化全浸式離子電著塗裝底漆來防鏽，並比照新車標準烤漆研磨，而引擎與變速箱也會徹底分解修復。最終確保獲得德國古董車協會 (Classic Data) 授予 A+ 級認證，也會獲得新車特性 (new car character) 補充認證書，Brabus Classic 所有出廠車輛還享有兩年不限里程保固。

經典車款在車壇向來擁有一群愛好者支持，無論是購入玩賞乃至於翻新回憶均行之有年，然而如 Brabus Classic 般以新車為標準的作法在國內卻不多見，隨著三一東林科技的導入，提供有此意願與財力的族群良好的機會。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀