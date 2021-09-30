黑頭風格 盡展魅力 Cadillac XT6 3.6 AWD 試駕

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新在哪裡?
●接替品牌中大型定位的三排七人座豪華休旅車
●採用最新的家族設計語彙 (盾形水箱罩、直立式LED日行燈)
●提供三排六人座或者七人座選項
●提供 2.0 升渦輪及 3.6 升 V6 自然進氣動力
●Sport 車型標準搭載雙離合器 Sport Control AWD 系統，可針對路況或天氣調整扭力輸出至車輪，提供更穩定的駕馭表現
說起 Cadillac 休旅車的歷史，可以追溯至 90 年代後期於 1998 年登場的 Escalade，然而隨著 SUV 蓬勃發展，Cadillac 於 2004 年再度推出品牌第二款休旅作品 SRX，憑著更適宜的尺碼與三排七人座的優勢迅速打響名號，成為品牌在北美市場相當受到歡迎的車種。而 SRX 在 2005 年裕隆通用成立後，也正式導入台灣市場販售；第二代車型於 2009 年登場，不過車身尺碼微幅調整，座艙空間配置由三排七人座改回實用取向的雙排五人座設定，以更成熟、主流的設定重新進入 SUV 市場，並曾於 2010 年少量引進國內販售。
第二代 SRX 在 2016 年停產後，適逢 SUV 成為市場中的主流，為了細分市場，Cadillac 以字母搭配數字的全新命名邏輯方式，結合 Crossover Touring 的縮寫首次推出 XT5 接替二代 SRX 的衣缽，並且在 2018 年推出尺碼更小的 XT4 搶攻入門豪華休旅市場，最終在 2019 年北美車展推出回歸於初代 SRX 定位的三排七人座 Cadillac XT6，成為 Cadillac XT 系列中尺碼最大的一款車，其尺碼介於 XT5 和全尺寸 SUV Escalade 之間，以更侵略性的外觀、寬敞的車室空間吸引家庭需求的市場。
Cadillac 目前在國內並無總代理，因此國內消費者對於新世代的 Cadillac 車款較為陌生，以此次試駕的 XT6 其車長達 5,042mm 表現來看，主要同級車款將鎖定 Volvo XC90、Audi Q7、Lexus RX L 等尺碼接近的車款。而凱迪汽車所引進 XT6 共提供 Luxury AWD 七人座 2.0T、Sport AWD 含 Platinum Package 六人座 3.6L 兩個等級，報價新台幣 279 萬 ( 2.0T，MY21 ) 以及 350 萬元 ( 3.6L，MY21 ) 起。
Cadillac XT6 車身尺碼長寬高分別是 5,042mm x 1,963mm x 1,775mm，軸距為 2,863mm。Cadillac XT6 最早於 2019 年北美車展登場，外觀設計方面擁有新世代家族化的特徵，車頭具備面積相當大的盾型水箱護罩，兩側相連水平式設計的 LED 頭燈，而在保桿兩側也具備垂直照明元素，美式氣派的風格一眼就能夠認出是 Cadillac 的車款。配備表現上，本次試駕的 Sport 3.6L 車型標準搭載 LED 智慧頭燈、20 吋鍍鉻緞面鋁圈，同時更於窗框、水箱護罩等處施以黑色烤漆處理。
盾型水箱護罩以黑色網狀格點綴。
狹長直列的燈組造型為 Cadillac 近代新車款慣用的設計。
本次試駕 Sport 3.6L AWD 車型配胎尺碼為 235/55 R20。
垂直式尾燈為 Cadillac 一貫的傳統。進入到車內，大量皮質豪華的座艙質感自然是 Cadillac 的強項，原廠提供 Premium Luxury 和 Sport 兩種不同的風格供車主選擇，前者以大量木紋飾板鋪陳，後者則是採用碳纖維飾板提高運動氛圍。配備方面包含 3 區獨立恆溫空調、8 吋多媒體系統 ( 含 Apple CarPlay 無線 / Android Auto 無線 )、抬頭顯示器、前雙座通風/加熱、全景天窗、電動尾門、Bose 音響系統、第二/三排自動傾倒功能等配備一應俱全，豪華程度完全不輸給國內消費者較熟悉的主流品牌。
三幅式多功能方向盤盤徑不算小，但皮質包覆所提供的握感表現不俗，整體功能按鍵也相當齊全。
8 吋多媒體系統螢幕大小以豪華車的表現來說略為遜色，不過介面支援中文(簡體) 並有無線 Apple CarPlay 連結功能，整體功能性算是水準之內。
空調介面僅有溫度控制與風量保留實體按鍵，其餘功能均以電容觸控方式操作，按下其中表現亦有觸壓的回饋感。
空調介面下方提供一處開放置物空間。
排檔桿造型普通，不過電子線傳的設計操作起來亦有高級車的水準。
杯架含有保冷功能。
打開中央扶手，內部採植毛處理，並提供兩組 USB 插孔 (Type-A、Type-C)。
QI 無線充電板設計於中央扶手前方，垂直擺放的設計相當直覺。
前座皮質觸感相當優異，質感表現媲美 Nappa 等級，較可惜的是包覆感不算強烈，但全面性的功能(雙前電動、加熱/通風)與質感算是能彌補這項劣勢。
雙獨立式的第二排座椅不僅各別提供扶手，加上前後滑移、椅背角度調整搭配全果嶺式的地毯，整體乘坐的舒適度具有極高的水準。
第二排空間具有獨立的空調介面，同時座椅也具備通風功能；下方則另有兩組規格不同的 USB 插孔供使用。
第三排的乘坐空間以一般成年男性來說具有相當水準內的頭部與膝部空間，唯獨大腿支撐性略嫌不足。
第二、三排冷氣出風口均設計於車頂的位置。
左右後門輪拱處都設有第三排摺疊電動開關。
第三排空間共有兩組杯架與 Type-C USB 插孔，維持基本使用的機能性。
本次試駕車標準配備全景式天窗。
行李廂空間可於 357L~2,229L 之間變化。
第二、三排支援電動傾倒功能，不過第二排倒放後需手動復原。
安全防護在 XT6 上擁有相當不錯的水準，如 AEB 預防碰撞警示/剎車、ACC 主動巡航控制、車道偏移/維持、盲點偵測等都沒有缺席。動力部分，Cadillac XT6 車系統一配置 9 速自排系統，此次試駕的 3.6L 車型為自然進氣 V6 引擎，最大馬力 310hp/6600rpm、最大扭力 37.46kgm/5000rpm，而 AWD 為 Premium Luxury 車型的標準配置，Sport 更換上雙離合器 Sport Control AWD 四輪傳動系統，帶來更靈敏的駕馭表現。
以車身超過 5 米、重達超過 2.1 噸的豪華休旅車來說，其 3.6 升 V6 自然進氣引擎的配置頗符合本車的定位，在低速時就有相當優秀的扭力值，起步加速感俐落、絲毫不拖泥帶水，加上多缸澎湃的引擎聲浪，完美展現出美式大排氣量本格的氣勢。
操駕感受方面，其底盤採前麥花臣、後多連桿的設計，有著相當不錯的扎實度，不過本次試駕車因配有主動式懸吊系統，能夠針對駕駛模式調整阻尼，在一般模式下遇到不平路段其能夠消弭掉過多的碎震，也沒有過多的晃動，整體細膩度佳、回饋感相當舒適；若切換至 Sport 模式則會有較鮮明的路感。
Cadillac 新車已經中斷引進多時，不過在車迷或者市場當中仍有一定的吸引力，能夠一親芳澤 Cadillac XT6 實在是難得的體驗。而 XT6 雖然在國內市場當中注定是少數，但獨特的魅力亦是成為追求個人風格的選項之一，若是對於滿街的歐、日系車款感到膩，或許可以嘗試換個口味，立刻成為路上的焦點。