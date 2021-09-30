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特企／歡慶喬山周年慶　全館買5000送700超值優惠

▲即日起至11/17止，歡慶喬山週年慶買5000送700，超值優惠，趕快去買。（圖／資料照片）
▲即日起至11/17止，歡慶喬山週年慶買5000送700，超值優惠，趕快去買。（圖／資料照片）

本報訊

2021-09-30 10:35:33

全球目前依然飽受疫情所苦，讓人們對於健康變得更重視，也因為疫情顛覆了全球社會的消費行為，在各產業市場一陣低迷的情況下，居家健身器材在全球銷售卻是異軍突起，意味著人們對於居家健這件事比過去有更大的需求。為了避免到體育館與健身中心等高風險區域，但又想要維持運動習慣，市場意外興起一波室內健身風潮，尤其是居家健身與健身線上教學更是夯。

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健身器材領導品牌 - 喬山，特別在這波週年慶，除日前推Johnson@Mirror健身魔鏡大獲好評，這波新品再次邀請世界球后-戴資穎代言，推出Johnson@Cycle 健身飛輪。打破傳統健身器材的限制，在疫情期間推出兼具創新性、高品質與實用性，也能實踐精品健康生活的質感，更增添產品專業形象。

外型看似一般飛輪的Johnson@Cycle，喬山隨著市場需求的變化，也為傳統飛輪器材做到超前部署的設計，Johnson@Cycle 搭載輕巧移動輪，讓你在任何時候任何地方，只要想要運動時，都能不費力氣的就能安置它。搭載高品質順暢輪軸及雙面踏板，讓不論是初學者還是專業好手，都能在低噪音不影響他人之下迎接各種挑戰。為讓家中所有成員可一同投入飛輪的樂趣，可調節式把手與椅墊，皆能滿足不同體型，在最標準姿勢下享受運動過程。

過去上健身房鍛鍊肌肉的習慣養成才逾十幾年，如今，結合線上教練的居家健身趁勢而起，打破時間與區域限制，透過每月付費訂閱方式在家訓練。Johnson@ Cycle 搭載的 21.5 吋觸控螢幕並內建專屬頻道課程，陪伴處於每個健身階段的你，循序漸進一起享受運動。頻道涵蓋 600+ 線上課程自由隨選，除了飛輪課，還搭配創新可翻轉螢幕，立即與家人、朋友共同進行，瑜珈、有氧、拳擊、肌力、伸展，每日更有 3-5 堂直播飛輪健身課程，滿足你貪心的運動癮，同時也將Johnson@Cycle 的功能最大化。頻道豐富的課程都是由擁有專業證照與豐富教學經驗的健身教練群提供規劃，更邀請健身明星擔任客座教練，如潘若迪、祖雄、夢多，讓您在家隨選星級課程。獨家引進德國連鎖健身房 Cyberobics 頻道，帶來更多健身課程與資訊。藉由硬體與課程訂閱的結合，打造在家享受精品般健身運動的新生活體驗，跨越地域、時差的界線，全球連線一起動起來！

即日起至11/17止，歡慶喬山週年慶 https://reurl.cc/Mk7yQ4

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(週年慶-廣告影片)

喬山周年慶買5000送700

https://youtu.be/jyXLpld1qEc

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