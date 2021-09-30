跨界小車新風範　Hyundai Casper 韓國上市

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Hyundai 將 Casper 定位在入門級 SUV，其車身長 3,595mm、寬 1,595mm、高 1,575mm，軸距 2,400mm，屬於 A-Segment 級距的小型車款。外觀方面運用活潑、大膽、個性的設計與色彩來吸引年輕族群，同時透過分離式燈組前臉設計、外擴葉子板及防刮材質來鋪陳。
內裝方面則採用膠囊的概念，車內隨處可見導角圓潤設計，同時取消傳統中央鞍座，將排檔座設計於儀表板上，以提供更開放的車室空間。為了呼應 SUV 休閒的風格定位，車內兩排座椅的椅背都可以向前傾倒，駕駛座可傾倒也是車界首見；第二排座椅也提供前後滑移與角度調整機能，最多可前後移動 160mm，最大傾斜度為 39 度，後排座椅滑動到最前面時還能提供 301L 的裝載空間，並且在第一排和第二排完全折疊時可以提供最大 2,059mm 的長度。讓乘客不僅可以裝載下不同尺寸的物品，也可以依照自身需求放置睡袋、床墊等戶外休閒物品。
安全性配備部分，Casper 標配 ADAS 和 7 顆安全氣囊，包括前排座椅中央側安全氣囊，以及前方預防碰撞輔助(車輛/行人/自行車)、車道維持輔助 (LKA)、車道保持輔助 (LFA)、駕駛注意力警示 (DAW)、自動遠光燈(HBA)、前方車輛駛離提醒。當然原廠也提供更完善的輔助科技供車主選配，如後橫向防撞輔助和智慧巡航控制系統等。
動力部分，Casper 提供 1.0 升自然進氣 (76ps、9.7kgf·m，綜合油耗為 14.3km/ℓ )與 1.0 升渦輪增壓汽油引擎 (100ps、17.5kgf·m，綜合油耗 12.8km/ℓ)，並配有雪地、泥濘、沙地等駕駛模式，提升不同路況的行駛能力。
Hyundai Casper 是 Hyundai 新推出的入門級小車，類似的車格大概像是早期南陽實業曾引進的 Hyundai i10，對照現在的同級新車相當於 Suzuki Ignis，外觀加入更多的休旅元素，內裝也保有靈活運用的空間機能，搭配新世代的安全科技輔助及相對容易入手的價格，新車活潑的調性應能在當地颳起一陣入門跨界小車的新熱潮。