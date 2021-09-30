Rolls-Royce 預告全新純電動車 Spectre 將在 2023 年第四季推出

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Rolls-Royce 最早於 2011 年以 Phantom 打造出 102EX 電動實驗車，並於 2016 年推出 103EX 概念車預覽新世代電動車的樣貌。全新的 Spectre 一詞喻指卓越力量與神祕靈動感，意味著新車將成為品牌探索全新未知的電動化旅程。
從官方公布的照片當中來看，Rolls-Royce Spectre 的身形與 Wraith 相當類似，具備長車頭、向前開啟車門與流線車頂的設計，完整保留 Rolls-Royce 的特徵比例，但整體看上去車身線條肌肉感十足，輪拱也更加飽滿，跑格感相當濃厚。
Rolls-Royce Spectre 採用與 Ghost、Cullinan 專屬的鋁合金車體結構打造，該結構技術不僅可應用於內燃機車款，也可用於搭載不同動力系統的車款當中。為了鞏固產品的品質，原廠表示 Spectre 已經過總長超過 250 萬公里的測試，相當於一輛 Rolls-Royce 使用 400 多年的總里程，測試路段遍佈全球各地，將車輛的性能推至極限。
確立走向電動化之後，代表著 Rolls-Royce 傳統的 V12 引擎將逐步走向歷史，Spectre 的推出不僅是品牌全新里程碑，亦考驗著消費者的接受度。