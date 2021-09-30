轉型移動服務　和泰集團正式推出「和泰 Pay」、「和泰 Points」及「中國信託和泰聯名卡」

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「和泰 Pay」為和泰集團與中國信託商業銀行合作開發的數位支付服務，使用者登入和泰集團會員並完成信用卡綁定後，即可在已串聯「和泰Pay」的服務內輕鬆消費，且一卡可綁定多通路支付，首波已導入的服務包含 My Toyota APP (原驅動城市)、 Toyota 官網、Lexus Plus APP、 Lexus 官網、yoxi APP 及 yoxi 官網。
「和泰 Points」為和泰集團整合既有點數推出之點數服務，透過統一發行與兌換的點數，提供集團會員更優異的消費回饋，也增加該集團與消費者的互動率，1 點等於新台幣 1 元，可折抵回廠維修保養或精品等費用。消費者自 10/1 起於 Toyota 或 Lexus 服務廠消費即可累積和泰 Points，並可使用點數折抵維修保養金額、兌換品牌精品。而除了線下的點數使用通路外，和泰集團也與連鎖便利商店合作，推出線上的「和泰 Points 兌換區」，消費者可快速兌換便利商店商品券後，前往實體門市領取商品。明年和泰集團將推出和泰商城，打造更完整的服務生態系。
「中國信託和泰聯名卡」由和泰集團與中國信託銀行聯手發行，提供購車全額數位支付專案，消費者使用「和泰 Pay 綁定中國信託和泰聯名卡」購車無需負擔手續費，亦可享有支付車款 1% 之和泰 Points 無上限回饋，使用中國信託和泰聯名卡再享集團內通路最高 6% 和泰 Points 消費回饋(yoxi)，持卡於 Toyota 或 Lexus 服務廠消費亦享最高 5% 或 5.5% 回饋。iRent 租車使用和泰聯名卡享最高 3% 點數回饋。此外於指定量販/加油/旅遊/海外通路亦有最高 2% 和泰 Points 回饋。卡友於全台 Toyota、Lexus 或 Hino 享板噴工資定價 9 折優惠；全台和雲行動服務門市租車最低 5 折，新註冊 iRent 會員更可享免費時數 2 小時。
和泰集團自 2014 年推出 iRent 迄今已成為國內最大共享汽車業者，去年 (2020) 推出 yoxi 乘車派遣服務後，進一步實現 Mobility as a Service (MaaS) 的願景。如今透過「和泰 Pay」、「和泰 Points」及「中國信託和泰聯名卡」的推出來進行數位化轉型，自過去以車為中心轉變為以人中心，朝向 MaaS+ 的目標發展，使數位及移動服務生態系更為完整。