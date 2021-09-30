COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

新台幣 650 萬元起　Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 特仕版

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-09-30 18:55:40

台灣捷豹路虎今日 9/30 宣布限量導入 2023 年式 Land Rover Defender 90 V8 Carpathian Edition 特仕版，歡慶該車參與演出的《007：生死交戰》(No Time to Die) 電影正式上映，預接單為新台幣 650 萬元起。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，Defneder 90 V8 Carpathian Edition 特仕版車身採頂級喀爾巴阡灰金屬漆搭配緞光防護膜包覆，引擎蓋、尾門與車頂施以亮澤黑點綴，足踏 22 吋亮黑色鋁合金輪圈，搭配 V8 車型專屬 Xenon Blue 氙藍色煞車卡鉗。

內裝方面，Defneder 90 V8 Carpathian Edition 特仕版採用專屬緞光黑色裝飾貫穿中控儀錶，配置專屬車門發光金屬門檻含 V8 專屬徽飾，座椅採用溫莎皮革搭配 Dinamica® 類麂皮與耐磨織布包覆，四幅式多功能方向盤亦採用麂皮包覆並附電動調整及加熱功能，搭配鍍鉻材質換檔撥片，排檔桿及中央飾蓋均則採皮革包覆。

動力配置方面，Defneder 90 V8 Carpathian Edition 特仕版採用 5.0 升 V8 機械增壓汽油引擎，可輸出 525ps 最大馬力及 625Nm 峰值扭力，搭配 8 速手自排變速箱及四輪驅動，原廠宣稱 90 車型需時 5.2 秒完成 0-100km/h 加速，極速達到 240km/h。

Land Rover 與 James Bond 系列電影的合作始於 38 年前，在今日在國內上映的系列第 25 部作品《007：生死交戰》(No Time to Die) 中，除了可見到新世代 Defender 之外，尚有 2 輛 Range Rover Sport SVR、Range Rover Classic 及 Land Rover Series III 均會尬上一角，如今台灣捷豹路虎選在此時宣布導入 Defneder 90 V8 Carpathian Edition 特仕版，有意收藏 Defender 車系旗艦的車迷可把握機會入主。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀