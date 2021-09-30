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無奈疫情打亂國際賽事　「圍棋女神」黑嘉嘉獎金收入銳減

▲黑嘉嘉這2年因疫情無法出國比賽。（圖／記者林柏年攝）
▲黑嘉嘉這2年因疫情無法出國比賽。（圖／記者林柏年攝）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-09-30 22:46:50｜2021-09-30 22:51:30

「圍棋女神」黑嘉嘉和新生代陳昊森今（30）日出席記者會，2人談到最近的工作狀況，陳昊森透露自己很幸運，和身邊的工作團隊合作無間，因此雖然計畫延遲，但一直都有在練習和準備。黑嘉嘉則表示，以往每年都會出國20多趟參加比賽，現在因為疫情關係，時間多了許多，但也少了比賽獎金入袋。

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▲黑嘉嘉（和）陳昊森暢談最近工作狀況。（圖／記者林柏年攝）
▲黑嘉嘉（右）和陳昊森暢談最近工作狀況。（圖／記者林柏年攝）
被問到比賽銳減一事，黑嘉嘉表示：「我們圍棋比賽通常是會有獎金，但棋士就跟運動員一樣，收入沒有這麼固定，是看比賽成績來決定今年的收入。」或許是因為收入銳減，黑嘉嘉笑說自己最近學會斷捨離，不會再隨便花錢買東西。除此之外，她最近也將生活重心轉移到推廣圍棋教學上面。

▲黑嘉嘉以圍棋老師的身分，推出《黑嘉嘉圍棋教室》專屬APP。（圖／《黑嘉嘉圍棋教室》提供）
▲黑嘉嘉以圍棋老師的身分，推出《黑嘉嘉圍棋教室》專屬APP。（圖／《黑嘉嘉圍棋教室》提供）
陳昊森和黑嘉嘉也有跟隨潮流追韓劇《魷魚遊戲》，但因為第一集就死太多人，讓黑嘉嘉害怕到看不下去，「我不敢再自己看了，之後應該會找姊姊，2個人一起看，應該也不會睡前看，我那天睡覺的時候覺得有點害怕。」一旁的陳昊森則表示自己已經全部看完，「是滿可怕的，但我自己本生是對這種人性實驗滿有興趣的。」陳昊森透露自己花更多時間在看書上。所以是比較目的性地選擇劇和電影來看。



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