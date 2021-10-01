豹旅精神 升級出發　Jaguar E-Pace P250 R-Dynamic SE 試駕

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新在哪裡?
●車頭換上空氣力學強化的前保險桿
●水箱罩加入新式格柵設計
●頭燈組內部加入雙 J 型 LED 導光條
●保險桿下護板造型微幅修正
●尾燈配備動態方向燈機能
●導入最新版本 Pivi Pro 娛樂資訊系統，提供 SOTA 線上軟體更新功能
●配置 11.4 吋曲面玻璃觸控螢幕
暱稱 "Baby Jaguar" 的 Jagaur E-Pace 經歷小改款後，針對外觀細部調整，在車頭換上空氣力學強化的前保險桿，水箱罩加入與先前登場的 F-Pace 小改款車型相仿的格柵設計，燈組內部 LED 導光條重新排列，R-Dynamic SE 升級雙 J 型高階 LED 頭燈組，還可選配 ADB 自動遠光調適功能，保險桿下護板也微幅修正，至於車側及車尾造型並未進行調整，尾燈配備動態方向燈機能，全車系均標配 R-Dynamic 套件。此外，本次試駕車亦選配黑色外觀套件，分別於前保桿下方格柵周邊、水箱罩周邊、窗框、側通風口、車型銘牌採用亮黑色烤漆處理。
E-Pace 的車長為 4,395mm ，車寬為 1,984mm(後視鏡展開為 2,088mm) ，車高為 1,648mm ，軸距則為 2,681mm 。
全車系標配 LED 頭燈組，小改款後導入雙 J 型 LED 日行燈，同時也是最容易分別改款前後之處。
LED 前霧燈需花費 7,200 元選配，其整合於保桿下巴件的底部。
P250 R-Dynamic SE 標準配備 5 幅式 19 吋鋁圈，配胎尺碼為 235/55 R19。原廠也另提供 20 吋、21 吋的配置讓車主選擇。
進入到車內，可以發現整鋪陳依舊相當熟悉，不過為迎合消費者使用趨勢整體配備再升級進化，導入新款立體式觸控鍵方向盤、電子排檔以及 11.4 吋觸控螢幕，內部搭載 Pivi Pro 資訊娛樂系統，螢幕可視面積較上一代提昇 48%，且約 90% 的操作指令可於兩次點擊內完成，還支援 2 組藍芽裝置連結，也具備有線連結 Apple CarPlay/Android Auto 與 SOTA 無線軟體更新功能。配備方面擁有 ClearSight 電子車內後視鏡、電動 12 向粒面皮革包覆跑車座椅，可選配 16 向電動調整含記憶功能的溫莎皮革跑車座椅以及固定式全景天窗。試駕車 R-Dynamic SE 車上更升級搭載手機無線充電、可調式車室氛圍燈及 400 瓦特 Meridian 音響系統。
全新的立體式觸控鍵方向盤搭配全數位儀表板、11.4 吋觸控螢幕為車室帶來更科技現代的氛圍。
12.3 吋全數位化 HD 虛擬儀表可切換多種模式，並可將導航系統清晰顯示。
ClearSight 電子車內後視鏡其顯示畫面以肉眼判斷相當清晰，若不習慣亦可透過獨立開關進行啟閉。
11.4 吋觸控螢幕採用曲面設計，內部搭載 Pivi Pro 資訊娛樂系統，螢幕可視面積較上一代提昇 48%，且約 90% 的操作指令可於兩次點擊內完成，還支援 2 組藍芽裝置連結，也具備有線連結 Apple CarPlay/Android Auto與 SOTA 無線軟體更新功能。
空調介面亦經過重新規劃，透過觸控按鍵與旋鈕控制操作，並於介面中央處加入品牌起源歷史年份。
R-Dynamic SE 車型標配 QI 無線充電板。
全新排檔桿短翹有型，經縫線加持後精緻度油然而生。
真皮包覆跑車座椅，雙前座可進行 14 向電動調整含記憶功能，包覆性與支撐性皆頗具水準。
前座調整至正常坐姿，後座仍足敷成人乘坐，不受車頂流線造型影響。
全車系標配雙區恆溫空調與後座出風口，下方設有 USB 插座。
全景天窗面積大，可延伸至後座頭枕上方，其選配價為 60,700 元。
E-Pace 在標準狀態下擁有 494 公升 (VDA) 的行李廂置物空間，將後座椅背進行 6/4 分離傾倒還可擴充至 1,170 公升 (VDA) 酬載機能。
安全防護方面，小改款 E-Pace 提供具備 Level 2 等級的安全輔助標準，提供包含 ACC 主動式定速巡航含車流排隊、LKA 車道維持輔助系統、AEB 自動煞車輔助系統、BSA 盲點輔助系統、DSC 循跡動態穩定控制系統、TPMS 胎壓偵測系統、駕駛注意力監控系統、後方車流警示及後方碰撞預警輔助系統等。
動力配置方面， P250 搭載 2.0 升 Ingenium 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，運用雙渦流、輕量化、模組化、低摩擦塗層等技術打造，並加入 48V 輕油電技術，於 5,500rpm 時可輸出 249ps 最大馬力，於 4,500rpm 時輸出 365Nm 峰值扭力，搭配 9 速手自排變速箱與 Efficient Driveline 智慧型 AWD ， 0-100km/h 加速需時 7.4 秒，極速為 229km/h 。
取車後上路，其搭載的 2.0L Ingenium 引擎輸出具有線性而平順的特性，與同級少見的 ZF 9 速手自排變速箱匹配表現優異，新加入的 48V 輕油電技術其轉換過程順暢，引擎啟動關閉的切換並無過明顯的碎震傳遞於車內。縱使車重超過 1.8 噸，整體的加速感受仍相當暢快。
在操控方面，能清楚感受到 SUV 車身重心較高的特性，但懸吊底盤調校偏硬，呈現較運動化的感受，側傾抑制能力佳。而全車系標配的 Efficient Driveline 智慧型 AWD 可透過位於後差速器前部的電控式多片離合器在前後軸間自主分配扭力，不僅提高過彎極限，也增加舒適性。
隨著老大哥 F-Pace 完成新款車型的布局，作為小老弟的 Jagaur E-Pace 也很快加入小改款陣容，以全新的配堆疊提升產品競爭力。而 E-Pace 雖然是品牌入門車，但仍透過高剛性底盤、四輪驅動系統、完整 ADAS 及同級少有的 9 速手自排變速箱等配備襯托出豪華車款應有的水準，成功融合運動與舒適元素。若是不想落入德、日系 LSUV 的窠臼，不妨試試這部來自英國的豹旅吧。