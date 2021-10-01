拚主動安全系統覆蓋率，Ford Focus / Kuga 超值 Level 2 版本新登場 !

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首先在 Focus 方面，此次新推出的 Focus 四門／五門 Lv2 超質型便是以去年推出的 20.75 年式佛心版為基礎重新包裝，較過往的差異在於傳統燈泡加入 LED 頭燈組 (無自動水平調整)，其餘配備保持不變，但消費者使用需求的基本配備一應俱全，凡舉電子手剎車、Auto Hold、恆溫空調、多媒體觸控螢幕、倒車顯影、倒車雷達、方向盤換檔撥片等都無需額外加價選購。
另外在 Focus Active 方面，新推出的 Lv2 超質型則是取代原先的好動版，配備上新增 LED 頭燈與 Keyless、引擎啟閉功能，提升使用上的便利性。以上配備的基礎加上具有全速域 ACC、Stop & Go、全速域 LCA 車道維持、全速域 AEB 機能的 Level 2 輔助，都讓 Focus 較對手更有競爭力。
至於 Kuga 方面，此次新推出的 Lv2 超質型正式取代受訂生產時尚型，在配備上較原先取消了 LED 頭燈、盲點偵測，同時價格也向下調整 4 萬元，希望透過較更具吸引力的價格及正統中型 SUV 的尺碼吸引預算型買家。
第四代 Focus 與第三代 Kuga 憑藉革新的產品實力與多元的車系編成，獲得消費者的肯定，銷售表現持續穩定。相信兩款車型在此回重新包裝之後，可進一步吸引話題並提升銷售表現。