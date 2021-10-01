首波導入 3 款車型　義大利電動機車品牌 Energica 正式在台發表

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EVA EsseEsse9 為復古 Scrambler 車款，車身長寬高為 2,156x852x1,152 (mm)，軸距則為 1,494mm，綜合路況續航達 230km，可輸出 109hp 最大馬力及 200Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 2.8 秒完成，極速為 200km/h。
EVA Ribelle RS 屬於街車，擁有較直挺的騎姿，車身長寬高為 2,133x830x1,085mm，軸距則為 1,491mm，配備前後 Ohlins 可調式避震器，煞車採用 Brembo 前雙浮動碟搭配對向四活塞卡鉗及後單碟，也具備 230km 的綜合路況續航力，動力可輸出 145hp 最大馬力及 215Nm 峰值扭力，極速為 200km/h。
EGO+ RS 屬於仿賽車型，提供賽車紅、太空灰及運動黑共 3 款車色，車架採鋼管式搭配鋁合金後搖臂，車身長寬高分別是 2,131x730x1,166 (mm)，軸距則為 1,482mm，座椅高 810mm，車重為 286kg。動力採用 AC 永磁馬達搭配油冷，鏈條為 Regina (15/44) 525 O-Ring，可輸出 145hp 最大馬力及 215Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 2.6 秒完成，極速達到 240km/h。前叉為 Ohlins 43mm 可調回彈和壓縮阻尼 (彈簧預載)，避震器為 Ohlins Rear Mono 衝擊可調回彈 (彈簧預載)，前煞車碟為直徑 330mm 的 Brembo 雙浮動碟搭配四活塞卡鉗，後煞車為直徑 240mm 的 Brembo 單碟搭配雙活塞卡鉗，配胎為前 Michelin Power Cup Evo 120/70ZR17 後 Michelin Power RS 180/55ZR17，輪圈為 OZ 鍛造式 (前 3.5" x 17" 後 5.5" x 17")。
Energica 為 FIM Enel MotoE 電動車世界杯賽事自 2018 年起的唯一製造商，自 2013 年起也在 TTXGP 電動機車比賽做出成績，國內總代理臻裕企業自去年 (2020) 開始與原廠洽談導入事宜，如今終於完成國內認證測試而正式發表，帶來國內電動機車市場中高階車款的新選擇。