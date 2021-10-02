影／30歲後年紀越大朋友越少？他句句講進網友心坎

人際關係學問深，要想將一段普通關係轉化為友情實屬不易，尤其是要能找到知心朋友，那更是難上加難，且現代人生活工作忙碌，經常會因此疏遠關係，導致感情淡化。Youtube頻道「一件襯衫:你揮灑的城市日常風景 」這次就要來和大家討論，年紀越大，朋友就會越少嗎？如果是，那究竟是什麼原因造成呢？
影像中心/綜合報導
2021-10-02 13:00:00
影片中表示，人在超過25歲以後，會因為工作、社會緣故，漸漸清楚自己心中的先後順序及地位，通常會把自己擺在第一位，其次是愛情，再次家人，之後才會是朋友，但最讓人遺憾的是，每個人都不知道自己會是朋友的第幾順位，所以久而久之感情淡化，也無可厚非。
再者，感情是絕對需要維繫的，他認為，網路上充斥著很多號稱「真正的友情，不需要刻意維繫」的想法，是不正確的，因為即便是那些看似佛系經營的友誼，其實都還是有最低程度的交流，交往必須付出成本，情感支持、時間等等都是，所以要是沒辦法給予，就會看著這段情誼流失。
最後，他強調成熟的友誼是彼此心中相互惦記，有事偶爾聯繫，沒事就自己加油，不需要為了已經失去的感情遺憾難過，只需要開心、感謝這段曾經的美好，因為誰都不知道什麼時候，緣分還會再來敲門，屆時千萬記得好好珍惜，不要再錯過即可。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：一件襯衫:你揮灑的城市日常風景
原始影片：https://www.youtube.com/watch?v=3mT44ssCgtI