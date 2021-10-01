以提升Level 2覆蓋率為目標，78.9萬起，「Ford超質陣線」四款新車正式上市！

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本次上市的「Ford超質陣線」車款，包含：Focus四門／五門Lv2超質型、Focus Active Lv2超質型及Kuga Lv2超質型；Ford本次以提升台灣車市Level 2覆蓋率為主要訴求，在Kuga車系部分在原先已上市的21.5年式產品線中，再增Kuga Lv2超質型，讓具備Level 2自動駕駛輔助功能車款再往下延伸，以「頂尖安全、大空間、實用大滿配」的定位，開創跨界休旅分眾市場的全新選擇，滿足傳統經濟型家庭買家以更經濟性的價格入主純正中型休旅的渴望，以期搶攻當前流行的中小型CUV市場。。
新推出的Ford Kuga Lv2超質型以全新世代 Ford C2平台與全球一致智慧製程打造，放大車身格局充分展現正統休旅大空間，輔以歐系簡約科技座艙設計布局，為駕駛與全家人提供寬敞舒適又便利的駕乘感受。其搭載高效節能動力EcoBoost®180渦輪增壓汽油引擎搭配八速自排變速箱，具備180ps / 6,000rpm最大馬力與26.3kgm / 3,000rpm最大扭力，並結合VDE汽缸間歇技術達到省油性，創造出15.9 km/L同級最佳油耗，在全家日常旅程動力隨傳隨到之餘，更能兼具省油耗、低稅金的經濟性。Kuga Lv2超質型的完整實用配備還包含：全新搭載Level2等級的Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統，與21.5年式「X」升級配備同步接軌，導入Ford歐洲先進駕駛輔助科技RED道路邊緣偵測系統（Road Edge Detection），讓行車更加安全。
為滿足該級距消費者日常需求，除提供基本雙區恆溫空調、後座出風口、雨滴感應自動雨刷與自動防眩後視鏡外，標配駕駛座8向電動調整皮質座椅、皮質方向盤等豪華配置，以及娛樂通訊整合系統SYNC®2.5支援Apple CarPlay® & Android Auto™[1]等實用配備，無須再額外加價選配，亦提供5種動態行車模式切換系統（標準／省油／運動／防滑／雪地及沙地），Kuga Lv2超質型超值又超質大滿配，配備方面在同級距價格帶中豪為對手，搭配舊換新，更是80萬內即可入主。
[1] Ford SYNC®3 娛樂通訊整合系統能夠支援Apple CarPlayTM及Android Auto。Apple、Apple CarPlayTM、iPhone、Apple Maps以及Siri為Apple公司所有之商標。Android Auto為Google公司所有之商標。Apple CarPlayTM支援安裝iOS 7.1或以上版本的iPhone 5或後續機型，Android Auto 與大部分搭載Android 5.0 以上之裝置相容。
此外，日前推出的21.5年Kuga，在上市之初曾推出低於建議售價兩萬的防疫早鳥價，為回饋消費者支持，也在這次的發表會中宣布，將原本的訂價直接改為防疫早鳥價的價格，即日起訂車即可享有最新價格。
至於在Focus車系部分，新推出的Focus四門／五門Lv2超質型及Focus Active Lv2超質型均同樣採用Ford新世代C2平台及輕量化高剛性車體結構，搭載最新科技1.5升三缸EcoBoost渦輪直噴引擎及8速手自排變速箱，可輸出182匹最大馬力與24.5kg-m扭力。並且皆本已標配Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，因此這次的主要升級項目是配置全新冰耀之鋒LED燈具組，另外，Focus Active Lv2超質型另將女性車主喜愛的Keyless車門啟閉系統與Ford Power引擎啟動鍵兩項配備導入，略為提升吸引力，並與上述的Kuga Lv2超質型共組成所謂的「Ford超質陣線」
而Focus Active Lv2超質型在保有Ford Focus車系操控本質的同時，更藉由專屬底盤調教，帶給消費者均衡的駕乘體驗，其增加至163mm的離地高度更確保了良好的駕駛前視野。Active搭載的多元地形動態行車模式，能透過調整動力輸出、變速箱、巡航系統，以及轉向及空調系統，提供標準／省油／運動／防滑／簡陋（非鋪裝）路面，消費者擁有多達5種的多元地形動態行車模式，搭配Active專屬後獨立式多連桿懸吊，完美展現從容穿梭都會與郊區的能力。