Toyota Corolla Cross No.029 ---- 兼具日常循跡與抓地的輪胎

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以編輯部在日常對於 Corolla Cross 的使用情況來說，大部分的時間都是成為攝影工作車於市區行駛，低速使用的情況較為頻繁。而行駛高速公路的頻率雖然較低，但一趟出去通常都是南下跨縣市，高速累積的行駛距離與經驗其實也不算少，對待車輛的方式整體算是溫和。先從市區表現來說，在均速 20~30km/h 或者塞車蠕行的使用情況下此款胎因為扁平比較高，加上 SUV 高視野與懸吊偏向舒適設定的特性，整體的行車品質感受頗為滿意，滾動肅靜性也在合理範圍內。而在高速表現方面，即便車速較快但行駛的路感仍與市區相當，均提供車內乘員偏向舒適的路感，當然隨著車速攀升，其滾動噪音自然比低速時容易察覺到。
Corolla Cross 車系當中配置 17 吋鋁圈的車型統一採用 Maxxis HP5，其磨耗指數為 340。
依照編輯部對待 Corolla Cross 的方式，這組胎雖沒有較深刻的記憶點，也沒有一般強調抓力性能胎款的感受，但其實在一般情況下已經能夠滿足駕駛日常對於車輛上的操作。高扁比的設定提供舒適的路感，胎噪表現雖然不凸出，但考量車輛與胎款的定位與國產身份，其實也都能夠接受；可惜的是自交車以來都沒有刻意去測試抓地力表現，無法提供較深刻的意見，但也意味著該胎無形中勝任了許多情況，無論是在乾地或者濕地都默默地在承受各種路況，對應本車的動力、重量與駕駛習慣其抓地表現都綽綽有餘，而相信編輯部的使用模式也是大多數消費者的使用習慣。
215/60 R17 扁平比較高，加上 SUV 高視野與懸吊偏向舒適設定的特性，在一般使用情況下於市區行駛的行車品質感受頗為滿意。
胎紋磨耗部分，由於手邊沒有胎紋深度量測工具尚無法提供精確的數值，但目前胎紋深度都還足以行駛好一陣子。不過本車先前已完成原廠 10,000 公里保養，根據和泰原廠的規範，此胎款建議行駛約 10,000 公里即可調調胎，將前輪與後輪對調，而後輪則是以交叉方式向前對調。
本週使用方面，Corolla Cross 依舊是作為編輯部的公務車使用，並在一次公務當中進行從台北市區至台中往返，市區與高速的比例約 50 : 50，在行駛 406.3 公里再度添加 37.3 公升 92 無鉛汽油，平均油耗表現約 10.89km/L。
本周在行駛 406.3 公里後再度添加 37.3 公升 92 無鉛汽油，平均油耗表現約 10.89km/L。