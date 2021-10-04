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Ford Kuga ST-Line No.052 ---- 底盤設定與電控系統匹配感受

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-10-04 01:55:40

第三代 Ford Kuga 採用與 Focus 相同的全新世代 C2 平台打造，讓車身尺碼進一步放大，提昇抗扭剛性 10%，並較前一代減輕 80 多公斤的車重，而本站長期測試屆滿 1 週年的 ST-Line 屬於車系中最強調操駕性能的車型，因此還具備專屬運動化底盤調校，在操控表現上確實不錯。

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除了其前獨立麥花臣搭配後獨立連桿式的懸吊系統設計良好，以鋁合金材質來製作後下控制臂，而使路感回饋兼具同級車中出色的車身穩定性與轉向精準度外，全車也配置了一些電子控制系統來進一步強化。

首先是 AdvanceTrac® 先進式電子車身動態穩定系統，可在迅速轉動方向盤而產生失控風險時，主動控制各輪煞車來導正方向，另外還以此系統為基礎衍生出 ETS (Enhanced Transitional Stability) 主動式車身動態強化系統，藉由持續的監控車速與方向盤舵角來預測動態反應，進而提早將電子穩定系統介入，提昇循跡性。

除此之外，Kuga 還搭載 TVC 扭力分配控制系統，可在過彎時基於每秒約 100 次頻率偵測路況，進而在過彎時調整各輪之扭力輸出與制動，產生接近限滑差速器的效果，實際駕馭時確實感受到其 Kuga ST-Line 的指向性與循跡表現均屬上乘，然而 SUV 車款先天重心較高的物理限制仍無法完全忽視，多加留意重心轉移與油門煞車時機方可更順暢地行駛。

本週使用情形方面，Kuga 由小七哥本人作為日常通勤代步與公務往返之用，自前一次加滿 98 無鉛汽油後，全程均於台北市移動，累積行駛約 262.4 公里後添加 42.93 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 6.112km/L

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