更成熟的小獅王　第二代 Peugeot 208 1.2L PureTech Active 試駕

●採用 CMP 模組化平台打造，相較上一代車型減少 30kg 的重量，並提供空體力學效果，大幅度提升 NVH 隔音表現
●造型承襲 Instinct、Fractal 概念車，配置大型鍍鉻橫柵式水箱罩、獅王獠牙整合式日行燈、獅爪印象尾燈
●內裝採用 Peugeot i-Cockpit 駕駛導向座艙設計
●導入 ADAS 先進駕駛輔助系統，配備 ASB 主動式煞車輔助系統、DAA 駕駛注意力警示系統、EHW 緊急煞車自動燈光警示、FCW 前方碰撞預警系統、HSA 斜坡起步輔助系統、ISA 智慧型速率調整系統、LKA 車道維持輔助系統、LTW 車外低溫警示、SLI 速率掃描辨識系統
●引進 1.2L PureTech 直列 3 缸汽油引擎單一動力，具備 Stop & Start 引擎怠速啟閉節能系統，通過 Euro 6 排放標準，於 5,500rpm 時可輸出 100bhp 最大馬力，於 1,750rpm 時可輸出 205Nm 峰值扭力
●總代理今年 8/23 向原廠取得 4 輛配額，包含 Allure 2 台、Active 1 台以及 GT Line 1 台，售價分別是 Active 86.9 萬、Allure 99.9 萬 （另有多里程版 96.9 萬）與 GT Line 112.9 萬。
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Peugeot 製作汽車的歷史可追溯至 1886 年，然而首款大量生產的車型則是 1929 年登場的 201，成為了 20x 車系的濫觴，而國內市場較常見車款則屬 205，當時不僅自法國進口，時任總代理羽田機械亦曾導入國產化，後續在協和國際代理時期的 206 也曾是熱門進口掀背車，至寶嘉聯合時代亦持續引進 207 及 208 車系。
第二代 208 車系於 2019 年發表，寶嘉聯合選在 2020 世界新車大展首度亮相，然而受到原廠配額的因素，在車展亮相後始終沒有進一步的訊息，直到 2020 年 12 月在經濟部能源局的油耗測試中曝光才有了眉目，至今年 8/23 總算宣布取得 4 輛配額，包含 Allure 2 台、Active 1 台以及 GT Line 1 台，售價分別是 Active 86.9 萬、Allure 99.9 萬 （另有多里程版 96.9 萬）與 GT Line 112.9 萬，本次試駕的 Active 為配額之外的原廠車輛。
第二代 Peugeot 208 採用 CMP 模組化平台打造，相較上一代車型減少 30kg 的重量，並提供空體力學效果，大幅度提升 NVH 隔音表現。外觀上導入與老大哥 508 相同的新世代家族風貌，採用獅爪造型的 LED 頭燈，並從中延伸出 LED 日行燈到保險桿兩側，搭配大型鍍鉻橫柵式水箱營造出相當動感的氣息，同時引擎蓋前方也鑲上 208 銘牌辨識身份。車尾部分則是採用一體式燻黑式獅爪造型燈組，搭配保桿下方的擴散器設計使跑格味相當濃厚。
第二代 208 採用與 508 相仿的車頭設計，從頭燈下方延伸出 LED 日行燈到保險桿兩側，搭配大型鍍鉻橫柵式水箱罩營造出相當動感的氣息。
第二代 208 的車身長寬高為 4,055x1,745x1,430 (mm)，軸距則為 2,540mm。
車尾採用一體式燻黑式獅爪造型燈組，搭配保桿下方的擴散器設計使跑格味相當濃厚。
大型鍍鉻橫柵式水箱營造出相當動感的氣息，同時引擎蓋前方也鑲上 208 銘牌辨識身份。
Active 車型配置 Peugeot LED Technoloty 頭燈，與保險桿中的獅王獠牙 LED 日行燈相連。
208 Active 足踏黑銀雙色鋁合金輪圈，配胎規格為 195/55R16 的 Continental ContiPremiumContact 5。
C 柱上的鈑金線條令人想起 205 三門車型的塑料飾板。
Active 配置獅爪造型尾燈組，內部採用傳統燈泡光源，搭配立體的燈具來展現 Peugeot 家族風格。
內裝方面，第二代 208 導入採用 Peugeot i-Cockpit® 3D 駕駛導向操作介面思維來設計，方向盤採用非真圓的平底化小盤徑造型，搭配雙環指針式儀錶板、線傳式排檔桿以及中控台上的 7 吋全彩觸控螢幕音響通資系統，使座艙更具未來感與科技感。
第二代 208 採用 Peugeot i-Cockpit® 3D 駕駛導向操作介面思維來設計，使座艙更具未來感與科技感。
儀錶板採用雙環指針式搭配中央彩色行車資訊幕呈現，右側的轉速錶以逆時針方式轉動，饒富樂趣。
第二代 208 採用小盤徑皮革包覆多功能方向盤，非真圓與指扣的設計使握感更具運動感，兩側設有多功能按鈕及滾輪，後方配置不隨轉向移動的換檔撥片。
中控台上方配置 7 吋全彩觸控螢幕音響通資系統，內建 Peugeot Mirror Screen 鏡射系統可進行 Apple CarPlay/Android Auto 手機連結，另外還支援 USB 及藍牙等訊源，音響配備 DSP 數位音場模擬器。
中控台以整排撥桿來整合空調操作、除霧、中控鎖及警示燈開關。
中控台下方設有分層式置物空間，右側提供 USB Type-A 插座。
排檔桿採用線傳式設計，輕撥即可切換 R、N、D 檔，P 檔及手動換檔開關則採用按鍵式。
第二代 208 仍採用傳統拉柄式手煞車設計，中央鞍座設有 2 組杯價及 1 組 12V 電源插座。
Active 車型採用防潑水織布舒適型座椅，透過拉柄調整前後滑移及乘坐高度，傾斜角度則需透過轉盤調整，發泡綿填充軟中帶硬，包覆型以此級距而言屬上乘，支撐性亦佳。
後座空間受會於車頂造型平整而使頭部不致於過度壓迫，腿部空間對於成年人士而言尚屬堪用，但橫向空間則因車格限制而較不寬裕。
中央鞍座未配置扶手，後座也未提供空調出風口，不過保留置物凹槽。
附表為本站實測座艙空間之數據。
第二代 208 的行李廂標準置物空間為 366 公升，將後座椅背進行 60/40 分離傾倒後雖無法達到完全平整，但可擴充容量至 1,163 公升。
掀起底板可見到第二代 208 仍配置全尺吋且同規格的備胎。
安全防護方面，第二代 208 導入 ADAS 先進駕駛輔助系統，配備 ASB 主動式煞車輔助系統、DAA 駕駛注意力警示系統、EHW 緊急煞車自動燈光警示、FCW 前方碰撞預警系統、HSA 斜坡起步輔助系統、ISA 智慧型速率調整系統、LKA 車道維持輔助系統、LTW 車外低溫警示、SLI 速率掃描辨識系統及 TPMS 胎壓偵測輔助系統，也搭載 ASR 加速防滑控制系統、EBA 緊急煞車力道輔助裝置、EBFD 電子式煞車力分配系統、ESC電子車身穩定控制系統、後駐車雷達含音響及圖像警示、ISOFIX/Top Tether 兒童座椅固定裝置以及 6 具 SRS 輔助氣囊。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
動力配置方面，寶嘉聯合本次引進國內的第二代 208 車系均採用代號 EB2ADTD 的 1.2 升 PureTech 直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，具備 Stop & Start 引擎怠速啟閉節能系統，通過 Euro 6 排放標準，於 5,500rpm 時可輸出 100bhp 最大馬力，於 1,750rpm 時可輸出 205Nm 峰值扭力，搭配 EAT8 多模式 8 速手自排變速系統及前輪驅動，於經濟部能源局 2020 年 12 月的測試中繳出 18km/L 的平均油耗成績。
開著 208 Active 上路，在起步之時便可察覺的輕快的特性，即便其搭載的 1.2L PureTech 引擎相較於先前試駕的 2008 GT 來說屬於低輸出版本，卻在 8 速手自排變速箱具備高度的匹配與傳遞性能下盡量發揮，在市區合理的速域下油門反應靈敏輕快，中高速則顯出 100bhp 馬力的限制，對於都會代步族群來說已屬夠用。
乘駕感受方面，第二代 208 延續 Peugeot 向來良好形象，方向盤繼可提供足夠路面資訊，卻保有輕盈手感，過彎感受俐落，且後方的彈跳情形雖是非獨立懸吊但不致過度，側傾抑制恰當，行進時也可感受到車體剛性充足，NVH 工程方面其噪音阻絕與舒適程度與同級車在伯仲之間。
經過長達 2 年多的期盼，第二代 208 總算在國內上市，雖然配額僅有 4 輛，但仍讓 Peugeot 最新的法式美學設計現身街頭，在保持良好操駕樂趣之餘也帶來了新世代的配備，未來若可再爭取到後續的配額，相信可吸引愛好者繼續捧場。