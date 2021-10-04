更成熟的小獅王　第二代 Peugeot 208 1.2L PureTech Active 試駕

新在哪裡？

●採用 CMP 模組化平台打造，相較上一代車型減少 30kg 的重量，並提供空體力學效果，大幅度提升 NVH 隔音表現

●造型承襲 Instinct、Fractal 概念車，配置大型鍍鉻橫柵式水箱罩、獅王獠牙整合式日行燈、獅爪印象尾燈

●內裝採用 Peugeot i-Cockpit 駕駛導向座艙設計

●導入 ADAS 先進駕駛輔助系統，配備 ASB 主動式煞車輔助系統、DAA 駕駛注意力警示系統、EHW 緊急煞車自動燈光警示、FCW 前方碰撞預警系統、HSA 斜坡起步輔助系統、ISA 智慧型速率調整系統、LKA 車道維持輔助系統、LTW 車外低溫警示、SLI 速率掃描辨識系統

●引進 1.2L PureTech 直列 3 缸汽油引擎單一動力，具備 Stop & Start 引擎怠速啟閉節能系統，通過 Euro 6 排放標準，於 5,500rpm 時可輸出 100bhp 最大馬力，於 1,750rpm 時可輸出 205Nm 峰值扭力

●總代理今年 8/23 向原廠取得 4 輛配額，包含 Allure 2 台、Active 1 台以及 GT Line 1 台，售價分別是 Active 86.9 萬、Allure 99.9 萬 （另有多里程版 96.9 萬）與 GT Line 112.9 萬。

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× 第二代 208 採用 Peugeot i-Cockpit® 3D 駕駛導向操作介面思維來設計，使座艙更具未來感與科技感。

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× 中控台以整排撥桿來整合空調操作、除霧、中控鎖及警示燈開關。

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× 附表為本站實測座艙空間之數據。

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× 附表為本站實測行李廂空間之數據。

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