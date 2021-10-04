我是廣告 請繼續往下閱讀
一名30歲李先生，每年都會出現多顆腎結石，且位置幾乎相同，復發的速度幾乎趕不上體外震波施打。蔡卓榮醫師指出，這起個案因透過體外震波後仍有殘留碎石，這些殘存碎石就成為更大石頭的基地，又稱為「核種」，當堆積成結石時，又再同位置再生，所幸後來經軟式輸尿管鏡手術，徹底摧毀殘石，順利降低結石復發機率。
體外震波留殘留碎石 促使碎石堆積再成結石
蔡卓榮醫師提及，根據健保規定，人體可接受的能量範圍內，每次震波得相隔一個月，因此一年最多5次，因個案李先生每年追蹤檢查都可發現左右兩腎的結石高達7至8顆，且約0.5至2公分大，即使震波處理結束，過了半年，在差不多同個位置又出現一堆結石，因此經與病患討論後，決定改以軟式輸尿管鏡手術取代體外震波處理病症。
軟式輸尿管鏡手術 石頭打更碎降低復發機率
軟式輸尿管鏡手術就是藉由約1公尺長的軟式管子，從尿道進入，經過膀胱、輸尿管一直到腎臟，透過可彎曲的管路打碎石頭，再將碎石取出或排出，相較於體外震波，不僅能將石頭打得更碎，也能降低再留下殘石，避免成為再結石的基地。蔡卓榮醫師強調，經半年觀察，目前兩名個案都尚未再出現結石，雖不能保證未來不會再次復發，但至少短時間內改善同位置再結石的機率，幫助患者恢復日常生活。
資料來源：健康醫療網 結石反覆出現在同位置？ 軟式輸尿管鏡降復發機率
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊