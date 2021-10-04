多用途輕型商用車　Dacia Duster Commercial 英國登場

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全新 Duster Commercial 外觀保留乘用車的設計元素，配有全新的水箱護罩、LED 燈組與 Y 字形日行燈結構，搭配車身底部的防刮護板材質提供傳統廂車無法媲美的地形適應能力，其車身最高離地高度為 210mm，並有 450mm 的安全涉水深度。
來到車內，最大的變化在於取消後座並換上完全平坦的木質承重地板，表面以耐磨材質處理，透過網狀隔板將貨艙與前排乘客隔開，同時此處的網格亦可作為固定頂來綁住貨物。為了貨物的隱密性，後窗改為固定式設計，加入黑色貼膜以防偷窺。Duster Commercial 的載貨空間達 1,623 公升的表現，最大長度可達 1,792mm，高度表現為 917mm，並有最高 503 公斤的載重表現，官方宣稱放塞進大型物品亦不是問題。
動力表現上，Duster Commercial 比照乘用版本配有一款柴油、三款汽油選擇，汽油車型提供 TCe 90、TCe 130、TCe 150，全數為前驅配置；柴油車型僅有 dCi 115 單一輸出，但額外提供 4x4 四驅系統選項。
歐洲市場基於乘用車所打造的商用車不算少見，適合都會擁擠區域或運送少量貨品的業者使用，像 Duster Commercial 這般的 LCV 又多了四輪驅動與多地形適應能力，使用取向更加豐富。