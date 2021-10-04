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亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師江國峰表示，當時心電圖檢查顯示患者ST段上升，同時伴隨胸部X光有嚴重的肺積水，當下懷疑患者可能不單純只有冠狀動脈的問題，進一步的心臟超音波雖然沒有看到心室中膈破損，卻發現主動脈瓣的先天異常以及嚴重退化。
主動脈瓣膜置換手術 解除肺水腫症狀
心臟血管外科劉殷佐主任則表示，因患者置放支架後血壓仍不穩定，只能藉葉克膜暫時維生，但心臟恢復程度不如預期，肺水腫情形相當嚴重，透過心臟超音波檢查，發現患者的主動脈只有兩葉薄片，為急性心肌梗塞併主動脈瓣膜嚴重狹窄，評估後再安排主動脈瓣膜置換手術，才順利解除肺水腫症狀。
急性心肌梗塞要命 定期心血管篩檢
劉殷佐醫師指出，急性心肌梗塞是指冠狀動脈血流突然因血栓而完全阻斷，造成心肌壞死，約有一半以上猝死機率，其中70%病人以劇烈胸痛表現，主動脈瓣膜狹窄則屬於先天性疾病，正常人主動脈有三瓣，邱先生本身長年抽菸，加上先天性兩片瓣膜貼合，故僅有兩瓣，以致於發生狹窄時，血液無法順利流向全身，才會「先天不良併後天失調」，導致此次嚴重併發症。
資料來源：健康醫療網 急性心肌梗塞猝死機率高達一半！ 常見症狀曝光
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