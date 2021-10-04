▲ Lexus 連三年贊助 2021 臺北時裝週 X VOGUE Fashion's Night Out

我是廣告 請繼續往下閱讀

從 9 月 24 日至 10 月 31 日一連串精彩活動不間斷以線上線下串連、虛實整合的全新模式，帶來耳目一新的時尚體驗。

× 從 9 月 24 日至 10 月 31 日一連串精彩活動不間斷以線上線下串連、虛實整合的全新模式，帶來耳目一新的時尚體驗。

【2021臺北時裝週】以自由探索時尚 展現後疫情 The New Normal 下的時尚新體驗





邁入第四年的《臺北時裝週 Taipei Fashion Week》在臺北市政府及文化部、經濟部的大力推動下，開啟了屬於臺灣時尚設計的篇章。每一年集合了時尚產業的專業團隊外，還力邀各領域人才跨界共創合作，今年不受疫情影響，將以線上線下串連、虛實整合的全新模式，帶來耳目一新的時尚體驗。





時裝週一年一度最受矚目的時尚大秀，今年也將以突破性的新型態呈現，特別邀請到金曲、金馬獎幕後團隊總監陳鎮川親自參與企劃，打造虛實整合的線上大秀，以有別於以往的展演方式介紹最新入選的新銳設計師品牌，並結合流行音樂元素與國際規格拍攝，將臺北時裝週推向全新高度。





為響應《2021 臺北時裝週》與VOGUE Fashion's Night Out 活動，Lexus 於威秀前廣場展出最新上市的純電潮旅 UX300e 響應永續時尚。

× 為響應《2021 臺北時裝週》與VOGUE Fashion's Night Out 活動，Lexus 於威秀前廣場展出最新上市的純電潮旅 UX300e 響應永續時尚。

《2021 臺北時裝週》媒體導覽會於 10 月 1 日舉行，人氣時尚男星王子邱勝翊和主持天王黃子佼現身「LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店」及信義新光三越A1「設計師時尚快閃店」，預告今年 10 月 16 日時尚大秀的精彩合作，設計師品牌包含 CHERNG DESIGN、Story Wear 的最新設計，其餘參與大秀的四個品牌，WooLeeX、Yentity、RAY CHU，以及 Just In XX 也將分別由藝人代表曾之喬、LULU、鬼鬼吳映潔展演，以及奧運金牌選手郭婞淳將獻出首次時尚跨界走秀處女作，大家一定要準時線上鎖定！





至 10 月 31 日 Lexus 於新光三越 A11 期間限定的設計師快閃店，獨家展設全球僅能在東京、杜拜、紐約 Lexus 品牌概念店--Intersect by Lexus 才能欣賞的 Crafted For Lexus 精品。

× 至 10 月 31 日 Lexus 於新光三越 A11 期間限定的設計師快閃店，獨家展設全球僅能在東京、杜拜、紐約 Lexus 品牌概念店--Intersect by Lexus 才能欣賞的 Crafted For Lexus 精品。

臺北時裝週總是不斷挑戰創意與極限，以國際規格打造的時尚大秀，每一年都為臺灣時尚創造新標竿。今年時尚大秀將於 10 月 16 日於香堤廣場登場，從臺北城市之美出發，以「臺北就是我的時尚伸展台」為概念，展現六位臺灣設計師的創意設計，結合六位華人流行音樂歌手的演出，以全新的線上視角，帶大家穿梭在熟悉不過的城市角落裡，發現臺北時刻都美的感動。





除了今年參與時尚大秀走秀的星光陣容曾之喬、黃子佼、LULU、王子、鬼鬼、郭婞淳外，在大秀創意總監陳鎮川的精心策劃下，每段走秀都將融合流行音樂元素，演出明星包括去年金曲獎最佳新人持修、知名樂團 Deca Joins 、Yellow 黃宣、徐若瑄、畢書盡、孫盛希，10 月 16 日當天瘦子 E.SO 與盧廣仲更將現身臺北時裝週的壓軸舞台上首度合體演出，為大秀帶來最高潮亮點。10 月 16 日全程線上直播結合信義區A8戶外屏幕播出，線上線下同步零距離連線，讓所有人都可以一同欣賞《2021 臺北時裝週》最精彩的時尚大秀。Lexus 最吸睛的全新上市車款 UX300e 將化身時尚精品，以「純電潮旅 自帶風采」的精神，和潮星超模共同為此國際級時尚大秀畫下完美句點。





Lexus 致力於將「Experience Amazing」品牌精神體現在多元車主服務之中，除了駕乘品質、售後服務，更結合時尚、美食、音樂、藝文、旅遊等主題，積極舉辦各種活動。Lexus 也長期和時尚界維持緊密合作，此次 Lexus 連續三年攜手贊助《2021 臺北時裝週 X VOGUE Fashion's Night Out 時尚自由市》，不受疫情影響，將以線上線下串連、虛實整合的全新模式，帶來耳目一新的時尚體驗，為臺灣時尚界創造年度話題！





《2021 臺北時裝週》完整活動一覽表：





????《設計師時尚快閃店》





日期：9/24（五）- 10/31（日） 地點：信義新光三越 A11 2F





????《東區時尚補給站＆風格店家》





日期 :10/02（六）- 10/31（日）地點：東區商圈與 SOGO 忠孝館





????《國際時尚論壇》





日期：10/13（三）14:30 - 17:30





直播平台：臺北市文化局-設計臺北 Design For Taipei 粉絲團、VOGUE Taiwan YouTube 頻道線上直播





????《THE SHOW 時尚大秀》





日期：10/16（六）19:00 - 20:10





直播平台：臺北市文化局-設計臺北 Design For Taipei 粉絲團、VOGUE Taiwan YouTube 頻道、LINE Today





線上直播





完整活動資訊，請搜尋2021臺北時裝週：https://www.vogue.com.tw/TPEFW/FNO/



