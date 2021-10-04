完成紐柏林賽道測試　第 11 代 Honda Civic Type R 實車亮相 !

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官方對於全新一代 Civic Type R 的規格與數據隻字不提，僅公布兩張照片迷彩照讓眾人一窺其面貌。從外觀上來看，Civic Type R 保留標準 Hatchback 的基本輪廓，車身線條較上一代更為簡潔俐落，厚實的葉子板也訴說著該車性能化的地位。前保險桿兩側依稀能夠看到更寬大的進氣孔設計，中央氣壩面積加大，內部的中冷系統若隱若現，水箱罩也採用黑色網狀點綴。
來到側面，Civic Type R 具有專屬的側裙，並配上紅色 Brembo 煞車卡鉗與 Pilot Sport 4 輪胎。車尾方面同樣可以看到上一代繼續沿用的中置三出尾管設計，高聳的尾翼同樣固定於尾門上，只是整體面積較上一代小，似乎是輕量化取向。
在動力系統方面據先前消息指出，新一代 Civic Type R 同樣維持手動變速箱的配置，最大馬力有望提升至 400 匹之譜，而 Civic Type R 也將會是本田在歐洲最後一款配置純汽油引擎的車款。Civic Type R 無論是產品定位、性能表現向來都是死忠本田迷心中的精神指標車款，國內亦有貿易商瞄準商機導入，因此 Civic Type R 至今仍可以在路上遇見，至於最新一代的後續消息，7Car<小七車觀點>也將持續追蹤，帶來第一手消息。