英倫 V8 狂豹休旅來襲　全新改款 Jaguar F-Pace SVR 正式抵台發表

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Jaguar 原廠於去年 12 月於海外市場推出全新改款 F-Pace SVR，外型上以既有的標準版為基礎，在外觀加入出自 SVO 之手的全車空力套件，更大的進氣口可以加速引擎散熱，而車側葉子版上的導流孔也幫助空氣力學效應，同時引擎蓋也換上了 SVR 性能車型專有的通風口設計。在此次小改款車型上調整了車頭細部設計，使抬升力較小改款前降低 35%，頭燈改為更纖細含雙 J 型光條的 LED 光源，水箱罩也換上新版格柵，車尾的變革主要在於 LED 導光條尾燈修改內部鋪陳，輪圈也換上新版 22 吋五輻鍛造式樣。
內裝方面，小改款 F-Pace SVR 換上新版座艙鋪陳，導入 11.4 吋 HD 曲面觸控螢幕、Pivi Pro 資訊娛樂系統、主動式降噪系統、新版氣氛燈及迎賓燈等。配備上搭載 SVR 專屬跑車化座椅、全景天窗、Meridian 頂級環繞音響系統等都是標準配備。
動力配置方面，小改款 F-Pace SVR 維持採用 5.0 升 V8 機械增壓汽油引擎，針對輸出曲線進行調校，最大馬力維持在 550ps，但峰值扭力自小改款前的 680Nm 提高至 700Nm 之譜，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4 秒完成，極速提昇至 286km/h。
底盤部分，小改款 F-Pace SVR 換上全新 SV 調校的轉向機構，懸吊阻尼也重新設定，原廠表示在駕馭體驗與乘坐舒適性均有所升級，制動系統部分則強化散熱表現，並換上效能更佳的來令片來改善煞車性能，另外也配置 Integrated Power Booster 整合式倍力器來加強煞車踏板踩踏效果，增進駕駛信心。
F-Pace 車系身為 Jaguar 品牌建廠 80 年以來首度跨入 SUV 級距的作品，自 2015 年法蘭克福車展發表後，在豪華品牌之間掀起了新的話題。而在性能旗艦 F-Pace SVR 車型推出後，也正式邁入頂級運動休旅車的行列，持續在豪華市場當中持續與對手角逐。