特企／Buy+1攜手中國信託銀行推出「賣家貸財金」
▲程澈科技推出的「Buy+1」社群訂單整合系統，透過留言+1的方式自動成立訂單，有效解決了許多社群賣家需要人工統計的繁瑣訂單需求。（圖／資料照片）
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▲程澈科技推出的「Buy+1」社群訂單整合系統，透過留言+1的方式自動成立訂單，有效解決了許多社群賣家需要人工統計的繁瑣訂單需求。（圖／資料照片）
COVID-19的疫情爆發至今已將近兩年，以網路為媒介的交易模式逐漸成為經濟活動的主流，許多業者紛紛投入網路轉型，程澈科技主打的「BUY+1社群訂單整合系統」更是受到廣大社群賣家與團購主的好評推薦，僅須透過「BUY+1」後台即可直接整合管理各大社群平台的留言，並且可以自動將留言轉化成訂單，不僅優化了整體的消費體驗，也大幅度的節省了賣家時間成本。
程澈科技推出的「Buy+1」社群訂單整合系統，整合Facebook、LINE、Telegram等知名社群，透過留言+1的方式自動成立訂單，有效解決了許多社群賣家需要人工統計的繁瑣訂單需求，不僅簡化訂單管理的流程，更有效縮短計單時間，除此之外「Buy+1」每套系統都附有會員購物網站，透過系統完善的後台功能，讓賣家更方便推廣自身產品與提升品牌形象，也帶來更有效的導客效果。
「Buy+1」除了順應趨勢的不斷優化，也致力於提升平台的便民性，與中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）攜手推出「社群購物Pay」、「賣家貸財金」兩大金融服務。透過「社群購物Pay」當消費者付款時系統即會自動連結中信網路銀行或Home Bank APP並帶入轉帳資訊，付款後由Buy+1系統提供自動協助賣家對帳、即時更新訂單狀態，簡化社群賣家對帳瑣碎工序、大幅提升結帳轉單效率，也有效解決了消費者忘記付款或轉帳錯誤等困擾。
「賣家貸財金」則是程澈科技發現許多賣家在處理貨款時，往往需要自己先代墊款項或是代購商品，客戶卻遲遲沒匯款，導致周轉不靈活，而透過「賣家貸財金」24小時都可以線上申貸，無須出門即可輕鬆辦理，並經賣家同意授權即可直接使用社群銷售交易數據做為財力證明，讓許多沒有成立公司行號的團購主也能輕鬆解決資金問題，且全程最快3分鐘即可核貸撥款，額度最高更是可達新臺幣300萬元，有效解決許多賣家與團購主收款痛點與週轉需求，也讓消費者享受更快捷、便利與安全的金融服務。
程澈科技Buy+1網址：https://buyplus1.com.tw/