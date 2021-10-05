全新 A-Segment 跨界休旅　Toyota Aygo X 將在今年 11 月初正式發表

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Aygo X 為衍生自第二代 Aygo 車系的跨界休旅作品，其 X 發音為 Cross，將採用 TNGA 平台中的 GA-B 底盤來開發，整車設計、研發與製造均在 Toyota 歐洲分公司完成，鎖定歐洲市場。
從目前釋出的第一張預告圖片來看，Aygo X 將配置 LED 導光條搭配傳統燈泡的尾燈組，整體造型設計預料將承襲甫於今年 3/17 亮相的 Aygo X Prologue 概念車，該車由 Toyota 位在法國蔚藍海岸，鄰近尼斯 (Nice) 的歐洲設計總部 ED² 操刀整體造型，全車以雙色塗裝營造跨界風格，頭燈採用迴力鏢造型並且左右相連，車側配有兼具攝影機功能的數位後視鏡，車頂配置行李架，車尾保留 Aygo 車系以玻璃作為行李廂蓋的傳統，尾燈組也承襲直立設計，不過底部中段左右相連，增進新潮感，後保險桿內部設有隱藏式自行車架。
目前 Toyota 尚未揭曉 Aygo X 的詳細規格，預料將採用後非獨立式懸吊，搭配後鼓式煞車，動力配置方面，Toyota 考量 A-Segment 小車主要以便宜、耐用、低維護成本為訴求，將持續以燃油引擎為動力選項。
今年 6 月時 Toyota 曾宣布將在位於捷克 Kolin 的 Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) 製造新一代的 A-Segment 入門小車，另外也會在該工廠投產第二款採用 TNGA 架構 GA-B 底盤的新車，如今隨著 Aygo X 預告登場，相信可幫助該廠在 2025 年時達成歐洲年銷量 150 萬輛的目標。